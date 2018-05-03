Havza'da Termal Otel İçin Temel Kazısı Başladı

Havza ilçesinde Doğan Jeotermal Şirketler Grubu tarafından yapılacak 100 milyon liralık termal otel projesi için temel kazısı ve termal su hattı çalışmalarına başlandı.

Hattuşa Vacation Termal Club Genel Müdürü Harun Arkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İmaret Mahallesinde inşa edilecek tesisin temelini 25 Mayıs'ta atacaklarını söyledi.

Arkan, "Sayın bakanlarımız ve 7 ilin protokol üyelerinin davetli olacağı temel atma töreni için hazırlıklarımıza başladık. Bu kapsamda tesisimizin kurulacağı alanda temel kazı çalışmalarına başladık. Diğer taraftan tesisimizde kullanılacak termal suyu taşıyacak olan termal su hattı çalışmalarımızda sona geldik." dedi.

Projenin tamamlanmasıyla şirket bünyesinde yüzde 90'ı Havza'dan olmak üzere 500 kişiye, dolaylı olarak da yaklaşık bin kişiye iş imkanı sağlanacağını ifade eden Arkan, "Tesisimiz tamamlandığında Karadeniz'in en büyük tatil merkezi olacak ve Havza'nın termal turizm sektöründe söz sahibi bir ilçe olmasına katkı sağlayacak. Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 99. yılında, 25 Mayıs'ta temelini atacağımız tesisimizi yine Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılında hizmete açacağız." diye konuştu.