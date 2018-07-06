Havza Belediyesi Vatandaşlara Ücretsiz Fidan Dağıttı

Havza Belediyesi tarafından bin 500 mavi servi fidanı vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

Havza Belediyesi Park Bahçe Şefliği deposunda gerçekleştirilen fidan dağıtımına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Belediye Başkanı Murat İkiz, ilçede alt ve üst yapı sorunu olmadığını, termal ve tarihi ile anılan ilçeyi daha yeşil yapmayı amaçladıklarını söyledi.

Yeşil alanları artırmak için belediye olarak ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleştirildiğini belirten Başkan İkiz, "Halkımızdan isteğimiz, fidanları muhakkak dikmeleri ve diktikleri fidanları korumaları." dedi.

İkiz, Türk ve İslam toplumunda ağaç dikmenin önem taşıdığına işaret ederek, "Bu kültür, deyim ve atasözlerimizde kendine yer bulmuştur. Yine Peygamber Efendimiz, 'Kıyamet kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikin' demiştir. Etrafımıza baktığımızda da hepimizin evinin etrafında bir kiraz ağacı, armut ağacı vardır. Yani büyüklerimiz evlerinin etrafına bunları dikerek sadece kendileri için değil, kuşlar ve diğer canlıları düşünmüştür." diye konuştu.

Havza Belediyesi olarak vatandaşların rahat nefes alabilecekleri alanlar oluşturduklarını anlatan İkiz, şunları kaydetti:

"Havza'nın tamamını yeşille donatmak için çalışıyoruz. Kent merkezinde vatandaşlarımızın hoşça vakit geçirebileceği park ve yeşil alanlar oluşturuyoruz. Bu çalışmalarımızın yanında her yıl vatandaşlarımıza ücretsiz fidan dağıtımı yapıyoruz. 2018 yılında Havza Belediyesi olarak ilçe merkezinde 10 bin fidanı toprakta buluştururken, halkımıza da 5 bin adet ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleştirdik. Daha yeşil bir Havza için çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz."