Havuza Balıklama Atlayan Adam, Suya Göğsünü Çarpınca Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de tramplenden havuza göğüs üstü atlayan bir kişi, 15 dakika yüzdükten sonra ölü bulundu. Suya atlayan kişinin, arkadaşlarının 'sudan çık' uyarılarını dinlemediği ve yüzmeye bir süre daha devam ettiği öğrenildi.

"ARKADAŞLARININ UYARILARINI DİNLEMEDİ"

Çifteler ilçesinde bulunan Sakaryabaşı Piknik Alanı'nda meydana gelen olayda, H.İ.D. (37) isimli kişi, tramplenden suya atlayarak yüzmek istedi. Suya girerken göğsünü suya çarpan H.İ.D., 15 dakika kadar havuzda yüzdü. Durumu görenlerin sudan çıkması yönünde uyarılarına aldırış etmeyen H.İ.D., havuzun dibinde hareketsiz bulundu.Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çifteler Devlet Hastanesi'ne kaldırılan H.İ.D., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.