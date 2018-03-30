Havran'da Süt İnekçiliği Sertifika Töreni Yapıldı

Balıkesir'in Havran ilçesi ekonomisinin temel taşlarından biri olan hayvancılık faaliyetleri devlet programlarınca desteklenmeye devam ediyor.

Bu programlar dahilinde Süt inekçiliği çiftçiler için önemli bir gelir kaynağı oluşturmakta. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Havran Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlemiş olduğu Süt İnekçiliği Yetiştirme kurslarına katılarak başarılı olan genç çiftçiler belgelerini düzenlenen sertifika töreninde aldılar.

Törene Havran Kaymakamı Şeref Aydın, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dinçer Orkan, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Havran Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hasan Çam, kurum amirleri ve kursiyerler katıldı.

Tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfus istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projeler devlet tarafından sürekli olarak desteklendiği belirtilirken Havran'da 2017 yılında desteklenen kurslarla Tarlabaşı ve Fazlıca Mahallelerinden 158 kursiyer "Süt inekçiliği Sertifikalarını" aldı, 2018 yılında ise şu ana kadar Kocaseyit Mahallesinden 121 kursiyer sertifikalarını aldı. - BALIKESİR