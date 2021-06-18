Havayolu şirketinden Bodrum'dan Köln ve Viyana'ya yeni hat
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Havayolu şirketinden Bodrum'dan Köln ve Viyana'ya yeni hat

Havayolu şirketinden Bodrum'dan Köln ve Viyana'ya yeni hat
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, Bodrum'dan Avrupa uçuşlarına iki yeni hat daha eklediğini açıkladı.

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, Bodrum'dan Avrupa uçuşlarına iki yeni hat daha eklediğini açıkladı. Şirket, Bodrum'dan Köln ve Viyana'ya uçacak.

Havayolu şirketi, uçuş seferlerini 25 Haziran'dan itibaren her Cuma İzmir'den Bodrum'a gidiş ve Pazartesi dönüş şeklinde düzenledi. İlk uçuş, Bodrum'dan Avusturya başkenti Viyana'ya 3 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Uçmak isteyenler şirketin internet sitesinden ya da mobil uygulamasından detaylı bilgiye ulaşabilir.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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