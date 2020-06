Havalar ısınınca Patlıcan Vadisi hareketlendi Havalar ısınınca Patlıcan Vadisi hareketlendi Bu semtte her yıl 3 bin 500 ton patlıcan oyulup kurutuluyor Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Yıldıztepe Mahallesi, patlıcan vadisi olarak tanınıyor.

Havalar ısınınca Patlıcan Vadisi hareketlendi

Bu semtte her yıl 3 bin 500 ton patlıcan oyulup kurutuluyor

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Yıldıztepe Mahallesi, patlıcan vadisi olarak tanınıyor. Sahip olduğu ilginç havası dolayısıyla patlıcan vadisi olarak bilinen Nazilli'nin Yıldıztepe Mahallesinde her sokakta patlıcan oyulup kurutuluyor. Her gün mahalleye getirilen tonlarca patlıcan insan eliyle oyulu dizilerek kurutmaya alınıyor. Belgeselleri aratmayan görüntülerin yaşandığı şehir merkezinde oyulup kurutulan patlıcanlar dünyanın dört bir yanıa ihraç ediliyor.

Araştırmalara konu olan güneş ve nem dengesi var

Oyulan kurutmalık ürünler güneş ve nem dengesiyle bozulmadan sağlıklı bir şekilde kuruyor. Nazilli'deki bu mahallede kurutulan yıllık 3 bin 500 ton kuru patlıcan, Avrupa'dan Amerika'ya, Avustralya'dan Arap ülkelerine kadar her ülkeye gönderiliyor. Bölgenin araştırmalara konu olan ilginç havası nedeniyle mahallede oturan herkesin yaz boyunca tek işi patlıcan oymacılığı oluyor.

Ünü Türkiye'yi aşan mahallede yollardan bahçe ve çatılara kadar her yer patlıcan, biber, kabak gibi kurutulmaya bırakılan yaz sebzeleri ile dolu. Patlıcan Vadisi olarak bilinen Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Yıldıztepe Mahallesi'nde kurutulan patlıcanlar, dünya mutfaklarının da vazgeçilmezi haline gelmiş durumda.

70 yıla yaklaşan kurutma işlemi, 3. kuşakla dünyaya açılınca mahallelinin de en büyük gelir kaynakları arasında yer alıyor. Oyma ve kurutma işlemi yaklaşık 500 aileye de gelir sağlıyor. Dede Abdullah Gandak ile başlatılan patlıcanın oyularak kurutulması işleminin ağabeyi Abdullah Karaefe ve kendi girişimleri ile ününün dünyayı aştığını ifade eden İşletme Sahibi Turgay Karaefe; "Patlıcanları kurutmak için kullandığımız alan patlıcan vadisi olarak geçer. Burası nemin, rutubetin az olduğu bir bölgedir. Bu bölgede biz tamamen oyma kurutma işi yaparız. 500 eve yakın da çalışanımız olur. Kuruttuğumuz patlıcan, biber, bamya, fasulye, kabak, kapya biberi gibi yaz aylarında yetiştirdiğimiz ürünleri, Türk kültürünün olduğu bütün mutfaklara, ulaşabildiğimiz kutuplar hariç her ülkeye, her bölgeye, her mutfağa ulaştırıyoruz. 3 ile 6 ay süren kurutma ve işleme sezonunda da mahalle sakinlerine önemli gelir imkanı sağlanıyor" dedi.

Kaynak: İHA