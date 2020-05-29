Havacılık devi Boeing, koronavirüs salgınında 6.770 kişiyi işten çıkardı Dünyanın en büyük uçak üreticilerinden Boeing, koronavirüs salgınından bu yana toplamda 6.770 kişiyi işten çıkardı. Şirket çalışanlarının maaşlarını da yüzde 10 azaltacak.

Dünyanın en büyük uçak üreticilerinden Boeing ABD'de 6.770 kişiyi işten çıkardı. Şirket tarafından dün yapılan açıklamada yılın ilerleyen dönemlerinde daha fazla çalışanın işten çıkarılmasının planlandığı belirtildi.

ÇALIŞANLARIN MAAŞLARINI AZALTACAK

Firma çalışanlarına ödediği maaşı yüzde 10 oranında azaltma hedefi olduğunu vurguluyor. Business Insider'da yer alan habere göre; işten çıkarılan çalışanların sağlık sigortalarının devam edeceği bildirildi.

DÜNYA GENELİNDE 143 BİN ÇALIŞANI BULUNUYOR

Boeing'in dünyanın dört bir yanında 143 bin çalışanı bulunuyor. Firma bu yılın başında gönüllü olarak işten ayrılmak isteyenler için bir program başlatmış bu kapsamda 5.520 çalışan ile firmanın yolu ayrılmıştı.