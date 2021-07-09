Hava sıcaklıkları salatalığı olumsuz etkiledi
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Hava sıcaklıkları salatalığı olumsuz etkiledi

Hava sıcaklıkları salatalığı olumsuz etkiledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Hava sıcaklıklarında yaşanan ani değişiklik turşuluk salatalık hasadını olumsuz etkilerken, İzmir'in Ödemiş ilçesindeki üreticiler bu yıl rekoltenin düşük olduğunu ifade etti.

Hava sıcaklıklarında yaşanan ani değişiklik turşuluk salatalık hasadını olumsuz etkilerken, İzmir'in Ödemiş ilçesindeki üreticiler bu yıl rekoltenin düşük olduğunu ifade etti.

Ödemiş'in Kaymakçı Mahallesi'nde yoğun olarak yapılan turşuluk (kornişon) salatalık üretimi aşırı sıcaklardan olumsuz etkilendi. Üreticiler, hava sıcaklıklarının bitkiyi öldürdüğünü, nemli havanın da mantar hastalıklarına neden olduğunu belirtti. Üretici Mehmet Akar, "Salatalık, sıcak ve suyu seven bir bitkidir. Aşırı sıcaklıklar ve serin hava bitkiye zarar verir. Geçtiğimiz günlerde hava sıcaklıklarında düşüş yaşandı. Bu düşüş bitkilerde mantari hastalıkların oluşmasına ve rekoltenin düşmesine neden oldu. Daha sonra da 40 dereyi bulan bir sıcaklıkla karşılaştık. Bitki, bu sıcaklığın karşısında dayanamaz" dedi.

"Bu yıl salatalık üreticisinin yüzü gülmeyecek"

Akar, "Normal hava şartlarında iki günde bir toplanması gereken salatalık, üç, hatta dört günde bir toplanmaya başladı. Fiyatlar da 1'inci kalite üründe 4 lira civarında seyrediyor. Birinci ürün salatalık 20 güne kadar, yani ağustos başına kadar sürer. Maalesef bu yıl salatalık üreticisinin yüzü gülmeyecek. Üretici, bu yıl için tüccardan çektiği avansı bile ödemekte zorlanacak. İşimiz Allah'a kaldı" şeklinde konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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