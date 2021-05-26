Hatice Nur Bulgaristan'a gidiyor
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Hatice Nur Bulgaristan'a gidiyor

Hatice Nur Bulgaristan'a gidiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kozan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Bayan Güreş Takımı sporcularından Hatice Nur Sarı U15 Küçük Yıldız Kadınlar Avrupa Güreş Şampiyonası'na katılmak için Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya gidiyor.

Kozan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Bayan Güreş Takımı sporcularından Hatice Nur Sarı U15 Küçük Yıldız Kadınlar Avrupa Güreş Şampiyonası'na katılmak için Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya gidiyor.

Hatice Nur Sarı yaklaşık 25 günden bu yana Tekirdağ'daki milli takım kampında antrenmanlarını tamamlarken 27-30 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan U15 Küçük Yıldız Kadınlar Avrupa Güreş Şampiyonası'na katılacak.

Antrenör Tuğba Yılmaz, Kozan'ın gurur olan Sarı'nın Bulgaristan'da alacağı derece ile Türk bayrağını onurlu bir şekilde dalgalandıracağına inandığını belirtti. Yılmaz, "Biz, pandemi sürecinde de hiçbir zaman antrenmanlarımızı yarıda kesmedik. Evde antrenmanlarımıza devam ettik. Yaptığımız bu çalışmaların karşılığını da kızlarımızın kazandığı şampiyonluklarla ve derecelerle alıyoruz" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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