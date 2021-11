Hataysporlu futbolcular Avrupa arenasında yer alacaklarına inanıyor

HATAY (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un savunma oyuncuları Samuel Ayomide Adekugbe ve Bülent Cevahir, ligi üst sıralarda tamamlayıp sezon sonunda Avrupa kupalarına katılacaklarına inanıyor.

Sezon başında bordo-beyazlı takıma transfer olan 29 yaşındaki sol bek Adekugbe, AA muhabirine, hazırlık kampına katılmamasına rağmen kısa sürede uyum sürecini atlattığını söyledi.

Adekugbe, ligde geride kalan 13 haftada tüm maçlarda forma giyme şansı bulduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Spor Toto Süper Lig gerçekten çok zor. Her maç yeni bir heyecan ve yeni bir serüven aslında. Ligde şu anda bulunduğumuz konumdan çok memnunum ama bu konumu korumak için takım olarak tabii ki daha çok çalışarak üstüne koymamız gerekiyor. Bütün futbolcu arkadaşlarım başarı için elinden geleni en iyi şekilde yaparak takıma katkı sağlamak istiyorlar. Ben de sadece bunlardan biriyim. Çok çalışıyoruz. Herkes bu forma için yarış veriyor. Biz her şekilde hocamıza nasıl daha iyi bir performans ortaya koyabileceğimizi göstermeye çalışıyoruz."

Ligi üst sırlarda bitirerek Avrupa kupalarına katılmak istediklerini ifade eden Adekugbe, "Şu an ligde ikinci sıradayız. Liderlik koltuğuna oturmak için mücadele ediyoruz. Her hafta ayrı bir mücadelenin içine girdiğimizi biliyoruz. Kendimizi fiziksel, mental ve taktiksel olarak çok iyi hazırladığımızı düşünüyorum. Takım içerisinde birlik ve beraberlik bunu getiriyor. Her maça en iyi şekilde hazırlanıp ligi en iyi seviyede bitirmek istiyoruz. Her takımın Avrupa kupaları hedefi vardır. Aslında biz gerektiği kadar maçta kazanabiliyoruz. Sezon sonunda Avrupa kupalarına katılacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Bülent Cevahir: "Avrupa olursa bizim için ve Hatay için ayrı bir heyecan olur"

Takımın defans oyuncularından Bülent Cevahir de ligde geride kalan 13 hafta sonunda iyi bir konum elde ettiklerini dile getirdi.

Sürekli çalışarak başarıyı yakaladıklarını anlatan Bülent, "İyi çalışmak puan durumundaki yerimize de yansıyor. Tabii ki buna devam ettiğimiz için ligi iyi bir yerde bitireceğimizi düşünüyorum." dedi.

Bülent Cevahir, ligde sadece 3 karşılaşmada forma şansı bulduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok fazla süre alamadım, bunun sadece performansa bağlı olduğunu düşünmüyorum. Takımımız şu an ikinci sırada, benim mevkiimde oynayan oyuncu iyi performans sergiliyor. Ben de sürekli çalışıyorum, oynamadığım zaman bile çalışmayı bırakmıyorum. Uzun bir maraton var, bana da forma şansı gelecek ve o zaman daha iyi değerlendireceğimi düşünüyorum. Oynamadığım için tabii ki de üzgünüm ama takımımız ikinci sırada, bunun için de mutluyum. İnşallah böyle devam eder, ben de sıra gelince takımıma katkı sağlamak istiyorum."

Bu sezon, Avrupa kupalarına katılabilecekleri bir konumda ligi tamamlayabileceklerini anlatan Bülent, "Biz lige başlarken bir hedef koymadık, böyle devam ettiğimiz sürece iyi yerlerde olacağımızı düşünüyoruz. Neden Avrupa kupalarına gidemeyelim, daha farklı bir heyecan yaşamış oluruz. Biz tabii ki de maç maç bakıyoruz, böyle devam edersek istediğimiz yerlerde oluruz, yani Avrupa olursa bizim için ve Hatay için ayrı bir heyecan olur." ifadelerini kullandı.