Hatayspor, yarın Sivasspor'a konuk olacak
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Hatayspor, yarın Sivasspor'a konuk olacak

02.03.2021 09:37 | Son Güncelleme: 02.03.2021 09:40
Hatayspor, yarın Sivasspor'a konuk olacak

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

Ligde oynadığı 26 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Hatayspor 45 puanla 5. sırada yer alıyor.

Bordo-beyazlı ekipte kart cezalısı bulunmazken, sağ el bileğinde çatlak oluşan Aaron Boupendza yarınki maçta takımdaki yerlerini alamayacak.

Atakaş Hatayspor, bugün özel uçakla Sivas'a gidecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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