Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: "Keyif veren futbol izlettirmek istiyoruz"

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, yeni sezon hedefleriyle ilgili, "Keyif veren, ofansif futbol oynayan, her maçta çok gol pozisyonuna girmeye çalışırken futbolun iki yönünü de doğru oynamaya çalışan, saha içerisinde de her iki tarafa saygılı olmaya çalışan bir oyuncu grubu oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum kampıyla sürdüren Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, Palandöken Dağı'ndaki bir otelde basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, 2021-2022 sezonunun tüm takımlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

Erzurum'daki ilk etap kamplarının 1 Temmuz'da başladığını hatırlatan Erdoğan, "Yaklaşık 10 gün daha Erzurum'da kaldıktan sonra bayram arası verip ikinci kamp etabını Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam ettireceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, çalışmalarla ilgili şunları dile getirdi:

"Şu ana kadar çok şükür oyuncularımızın gayreti, motivasyonu, hırsı, çalışma temposundan gayet memnunuz, iyi tempoda çalışıyoruz. Kampın ne kadar önemli olduğunu öğrencilerimize aktardık, onlar da bu bilinçte çalışıyor. Milli takım dolayısıyla izin verdiğimiz oyuncular da dün itibarıyla takımla çalışmalara başladı. 1-2 oyuncumuz eksik. Onlar da aramıza katıldığında ve yapacağımız transferlerle inşallah sezon başlayana kadar hazır hale gelir, geçen sezon özellikle ligde olduğu gibi oynadığımız futbolla renk katan, keyif veren bir Hatayspor yine Türk futbolseverlere izlettiririz."

Geçen sezon tarihlerinde ilk defa Süper Lig'de yer aldıklarını ve çok güzel bir başarı elde ettiklerini, çok iyi bir sezon geçirdiklerini aktaran Erdoğan, başarıda pay sahibi olan herkese teşekkür etti.

Erdoğan, geçen sezon başlamadan önce ligi maç maç değerlendireceklerini söylediğini hatırlatarak, "Bu açıklamamı bu sene de tekrarlayacağım. Geçen seneden bazı değişimler oldu. Aramızdan ayrılan arkadaşlarımız oldu, yerlerini yeni oyuncularla doldurduğumuz ve transfer çalışmalarıyla dolduracağımız oyuncularla yine aynı şekilde ligde keyif veren, her hafta üzerine koyan bir futbol izlettirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Boupendza konusunda kesinleşmiş bir transfer yok"

Gabonlu futbolcuları Aaron Boupendza hakkında basında yer alan transfer haberleriyle ilgili Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz de durumu takip ediyoruz. Boupendza maalesef sağlık sıkıntıları nedeniyle henüz aramıza katılamadı. Milli takıma gittiği için ona biraz fazla izin vermiştim. Önümüzdeki günlerde bizimle beraber olacak. Takım arkadaşlarıyla birlikte çok güzel bir sezon geçirdi, ligimizde gol kralı oldu. Birbirinden güzel goller attı. Kendisini İstanbul kulüplerinin yanı sıra yurt dışından kulüplerin çok ciddi istediğini görüyoruz. Kulübümüz de en iyi şekilde bu transferi gerçekleştirmek için hem kulübün menfaatleri doğrultusunda hem de oyuncunun istekleri doğrultusunda görüşmelere devam ediyor. Giderse kendisi adına mutlu oluruz ama aramızda kalırsa ondan sonuna kadar faydalanmaya çalışırız. Şu anda kesinleşmiş bir transfer yok ama önümüzdeki günler daha netleşeceğini düşünüyorum."

"Önümüzü görmemiz lazım"

Ömer Erdoğan, kulüpte aile ortamına çok önem verdiğini söyledi.

Transfer yaparken oyuncunun futbol kalitesinin yanında karakterini de araştırdıklarını belirten Erdoğan, "Yeni gelen arkadaşlarımıza da bunu ilk toplantımızda ilettim. Bir aile ortamıyla neler başarabileceğimizi geçen sene canlı olarak gördük. Bunu aynı şekilde devam ettirmemiz için herkesin birbirine saygılı olması gerektiğini ve herkesin bu aile içinde çok önemli olduğunu birbirimize göstermemiz gerektiğini söyledik." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, her futbolcunun kendisi için çok önemli olduğuna vurgu yaparak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kötü mücadele etme veya az koşma gibi bir lüksümüz yok. Eğer biz bu takımda görev alıyorsak bunları kabullenemem. Bunlar benim olmazsa olmazım. Biz bunu eğer yeniden başarabilirsek inşallah geçen sene elde ettiğimiz başarıların devamını getiririz. Geçen sene elde ettiğimiz başarı bu sene hem camiada hem de izleyicilerde bir beklenti oluşturdu. Bizim de beklentimiz var ve sürekli üstüne koymak istiyoruz. Şimdiden çok iddialı konuşup da sıralamada bir yer belirlemek çok sağlıklı olmaz. Önümüzü görmemiz lazım ama yine keyif veren, ofansif futbol oynayan, her maçta çok gol pozisyonuna girmeye çalışırken futbolun iki yönünü de doğru oynamaya çalışan, saha içerisinde de her iki tarafa saygılı olmaya çalışan bir oyuncu grubu oluşturmaya çalışıyoruz. Oyuncularıma her zaman dediğim gibi oynarken siz keyif alıyorsanız izleyiciler de keyif alır. Bu, bir görsel oyun. İnsanlar maçları izlerken keyif almak istiyor. Biz de onlara vereceğimiz mücadele ile oynayabileceğimiz kaliteli futbol ile karşılık vermeye çalışacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf