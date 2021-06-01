Hatayspor, sol kanat oyuncusu Osman Şahin ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, sol kanat oyuncusu Osman Şahin'i kadrosuna dahil etti.

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, sol kanat oyuncusu Osman Şahin'i kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce Ofspor'da forma giyen 23 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, onursal başkan Lütfü Savaş'ın da katıldığı törenle Osman Şahin'in kendisini bordo-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı kaydedilerek, "Osman Şahin'e ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olsun." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli