Hatayspor maçında Radamel Falcao ilk 11'e, Mostafa Mohamed yedeğe geçiyor
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Hatayspor maçında Radamel Falcao ilk 11'e, Mostafa Mohamed yedeğe geçiyor

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Mısır Milli Takımı'nda yer almasından dolayı yorgun olan Mostafa Mohamed, Hatayspor maçında yedek kulübesinde olacak. Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarında çift forvetle çıkan Teknik Direktör Fatih Terim, Hatay deplasmanında yeniden tek forvetli sistemine dönecek. Mostafa Mohamed'in ikinci yarıda şans bulması bekleniyor.

Kayseri ve Çaykur Rize maçlarına çift forvetle çıkan Galatasaray, zorlu Hatay deplasmanında eski sistemine dönecek. 4-3-3 dizilişi ile sahaya yayılacak Sarı-Kırmızılı takımda Henry Onyekuru ve Sofiane Feghouli kanatlara geçecek, Radamel Falcao tek forvet olarak görev yapacak. Ancak Terim'in tercihini son anda Mostafa'dan yana kullanması da kullanma ihtimali var ancak bu zayıf gözüküyor. Teknik direktör Fatih Terim'in Hatayspor maçında Falcao'yu ilk 11'de düşündüğü, Mohamed'i yedek soyunduracağı öğrenildi.

SİVAS MAÇINDA YAPTIĞINI TEKRARLA

Milli arada Florya'da idman kaçırmayan Falcao'ya Hatay maçında takımını sırtlamak istiyor. Hiçbir sakatlığı bulunmayan Kolombiyalı yıldız forvet, idmanlardan sonra özel şut çalışması yapıyor. Terim, Sivasspor maçında uzaktan 2 gol atan Falcao'dan özgür olmasını ve aynı denemeleri yapmasını istedi, Mısırın Kenya ile oynadığı ve 1-1 biten karşılaşmada 88 dakika sahada kalan Mohamed, asist yapmıştı. Komorlar Adaları maçında yedek bekleyen 23 yaşındaki futbolcu, sadece iki idmana çıktıktan sonra Hatayspor kafilesinde yer alacak.

Hatayspor maçında Radamel Falcao ilk 11'e, Mostafa Mohamed yedeğe geçiyor
Hatayspor maçında Radamel Falcao ilk 11'e, Mostafa Mohamed yedeğe geçiyor

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Ömer Özarslan
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 10:08:01. #1.15#
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