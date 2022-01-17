Hatayspor-Galatasaray maçında ortalık bir anda karıştı! Burak Elmas'tan kulübeye "Sakin olun" telefonu

Süper Lig'de dün akşam oynanan ve Hatayspor'un Galatasaray karşısında 4-2'lik galibiyetiyle sonuçlanan mücadele sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım oyuncularının yaşanan gerginlik sonrasında adeta birbirlerine girdiği dakikalarda yaşanan olay ise maça damga vurdu. Tribünden maçı takip eden Galatasaray Başkanı Burak Elmas, telefonuna sarılarak yedek kulübesinden bir ismi aradı ve sakin olmalarını istedi.

Hatayspor- Galatasaray maçının ilk yarısının sonlarında gerilim zirve yaptı. Ev sahibi ekibin kazandığı penaltıdan sonra attığı gol sahayı birbirine kattı. Hatayspor antrenörü Özhan Pulat ile Galatasaraylı oyunculara neredeyse birbirine girdi. Bu olaydan sonra Burak Elmas tribünden olaya el attı.

TARTIŞMAYA FUTBOLCULAR DA DAHİL OLUNCA SAHA KARIŞTI

Hatayspor'un kazandığı penaltı sonrası Galatasaraylı Ömer Bayram ve Aytaç Kara, Hatayspor kulübesinde bulunan antrenör Özhan Pulat ile kısa süreli bir gerginlik yaşadı. Bu olayı gören diğer futbolcular da tartışmaya dahil olunca saha bir anda karıştı.

ÖMER BAYRAM'A SARI KART ÇIKTI

Aytaç ve Ömer, İdari Menajer Uğur Yıldız tarafından zor sakinleştirildi. Hakem Erkan Özdamar penaltı sonrası Ömer Bayram'a sarı kart gösterdi.

BURAK ELMAS'TAN YEDEK KULÜBESİNE "SAKİN OLUN" TELEFONU

Sahanın karışmasının ardından tribünden maçı takip eden Galatasaray Başkanı Burak Elmas hemen telefonuna sarıldı. Kulübeden bir yetkiliyi arayan Elmas, ''sakin olun'' işareti yaptı.

TELEFON SONRASI SAKİNLEŞTİLER

İki takımın kulübeleri arasında 'İçerde görüşürüz!' anlamında el hareketleri yapıldı. Burak Elmas'ın telefonu sonrası sakinleşen Galatasaraylı futbolcular yedek kulübesine geri döndü.

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