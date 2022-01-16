Hatayspor - Galatasaray maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 16 Ocak Pazar Hatayspor - Galatasaray maçının gollerini kim attı?
Süper Lig'in 21. haftasında Hatayspor, sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Maçta son dakikalar oynanırken izleyiciler, Giresunspor - Kasımpaşa maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 16 Ocak Hatayspor - Galatasaray maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Hatayspor - Galatasaray maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 16 Ocak Hatayspor - Galatasaray maçının gollerini hangi futbolcular attı? İşte tüm detaylar...
Hatayspor - Galatasaray maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 16 Ocak Hatayspor - Galatasaray maçının gollerini kim attı? Hatayspor - Galatasaray kaç puanda? Hatayspor - Galatasaray ilk 11'de kimler var? Hatayspor - Galatasaray ligde kaçıncı sırada? Hatayspor - Galatasaray maç özeti yayınlandı mı? Detaylar haberimizde...
Hatayspor - Galatasaray maçı 16 Ocak Pazar günü saat 20:00 'da başladı.
Hatayspor - Galatasaraymaçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.
Hatayspor - Galatasaraymaçı 4 - 2 Hatayspor'un üstünlüğü ile bitti.
Hatayspor - Galatasaray maçının gollerini atanlar isimler şunlar:
Hatayspor'un Golleri:
43. dakika : M. Diouf
62. dakika: M. Kamara
79. dakika: Lobzhanidze
90+1. dakika: Lobzhanidze
Galatasaray'ın Golleri:
23. dakika : Emre Kılınç
48+8. dakika: M. Kerem Aktürkoğlu
HATAYSPOR - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ İZLE!
Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra Beinsports'ta yayınlanacaktır.
Maç, Giresun'da, Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak.
(H) Erkan Özdamar
(Y) Aleks Taşçıoğlu
(Y) Erdem Bayık
(D) Cihan Aydın