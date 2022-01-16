Hatayspor - Galatasaray maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 16 Ocak Pazar Hatayspor - Galatasaray maçının gollerini kim attı? - Haberler
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Hatayspor - Galatasaray maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 16 Ocak Pazar Hatayspor - Galatasaray maçının gollerini kim attı?

Hatayspor - Galatasaray maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 16 Ocak Pazar Hatayspor - Galatasaray maçının gollerini kim attı?
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Süper Lig'in 21. haftasında Hatayspor, sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Maçta son dakikalar oynanırken izleyiciler, Giresunspor - Kasımpaşa maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 16 Ocak Hatayspor - Galatasaray maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Hatayspor - Galatasaray maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 16 Ocak Hatayspor - Galatasaray maçının gollerini hangi futbolcular attı? İşte tüm detaylar...

Hatayspor - Galatasaray maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 16 Ocak Hatayspor - Galatasaray maçının gollerini kim attı? Hatayspor - Galatasaray kaç puanda? Hatayspor - Galatasaray ilk 11'de kimler var? Hatayspor - Galatasaray ligde kaçıncı sırada? Hatayspor - Galatasaray maç özeti yayınlandı mı? Detaylar haberimizde...

Hatayspor - Galatasaray maçı 16 Ocak Pazar günü saat 20:00 'da başladı.

Hatayspor - Galatasaraymaçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.

Hatayspor - Galatasaraymaçı 4 - 2 Hatayspor'un üstünlüğü ile bitti.

Hatayspor - Galatasaray maçının gollerini atanlar isimler şunlar:

Hatayspor'un Golleri:

43. dakika : M. Diouf

62. dakika: M. Kamara

79. dakika: Lobzhanidze

90+1. dakika: Lobzhanidze

Galatasaray'ın Golleri:

23. dakika : Emre Kılınç

48+8. dakika: M. Kerem Aktürkoğlu

HATAYSPOR - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ İZLE!

Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra Beinsports'ta yayınlanacaktır.

Hatayspor - Galatasaray maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 16 Ocak Cuma Hatayspor - Galatasaray maçının gollerini kim attı?Hatayspor - Galatasaray

Maç, Giresun'da, Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak.

(H) Erkan Özdamar

(Y) Aleks Taşçıoğlu

(Y) Erdem Bayık

(D) Cihan Aydın

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Süper Lig'in 21. haftasında Hatayspor, sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Maçta son dakikalar oynanırken izleyiciler, Giresunspor - Kasımpaşa maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 16 Ocak Hatayspor - Galatasaray maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Hatayspor - Galatasaray maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 16 Ocak Hatayspor - Galatasaray maçının gollerini hangi futbolcular attı? İşte tüm detaylar...

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