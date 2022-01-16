Hatayspor - Galatasaray maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 16 Ocak Pazar Hatayspor - Galatasaray maçının gollerini kim attı?

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