Hatayspor, Diouf'un golüyle Kayserispor'u 1-0 mağlup etti
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Hatayspor, Diouf'un golüyle Kayserispor'u 1-0 mağlup etti

08.11.2020 18:34 | Son Güncelleme: 08.11.2020 18:49

Süper Lig'in 8. haftasında teknik direktör değişikliğine giderek Bayram Bektaş ile yollarını ayıran Hes Kablo Kayserispor, Hatayspor'u konuk etti. Mücadele Hatayspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Süper Lig'de 8. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla Atakaş Hatayspor oldu.

Atakaş Hatayspor'un golünü 64. dakikada Mame Biram Diouf kaydetti.

Ev sahibi Hes Kablo Kayserispor'da Pedro Henrique, 54. dakikada ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.

KAYSERİ 3 MAÇTIR KAYBEDİYOR

Ligde iki maç sonra kazanan Atakaş Hatayspor puanını 11'e yükseltti. Üç maçtır kaybeden Hes Kablo Kayserispor 6 puanda kaldı.

Milli aranın ardından Hes Kablo Kayserispor, Galatasaray'a konuk olacak. Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

Hatayspor, Diouf'un golüyle Kayserispor'u 1-0 mağlup etti
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