Hatayspor, Diouf'un golüyle Kayserispor'u 1-0 mağlup etti
08.11.2020 18:34 | Son Güncelleme: 08.11.2020 18:49
Süper Lig'in 8. haftasında teknik direktör değişikliğine giderek Bayram Bektaş ile yollarını ayıran Hes Kablo Kayserispor, Hatayspor'u konuk etti. Mücadele Hatayspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Süper Lig'de 8. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla Atakaş Hatayspor oldu.
Atakaş Hatayspor'un golünü 64. dakikada Mame Biram Diouf kaydetti.
Ev sahibi Hes Kablo Kayserispor'da Pedro Henrique, 54. dakikada ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.
KAYSERİ 3 MAÇTIR KAYBEDİYOR
Ligde iki maç sonra kazanan Atakaş Hatayspor puanını 11'e yükseltti. Üç maçtır kaybeden Hes Kablo Kayserispor 6 puanda kaldı.
Milli aranın ardından Hes Kablo Kayserispor, Galatasaray'a konuk olacak. Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.