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Hatayspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı

Hatayspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı
Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor'da hazırlıklar başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor'da hazırlıklar başladı.

Atakaş Hatayspor, kendi sahasında karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde, Osman Çalgın Tesisleri'nde gerçekleşen ve yaklaşık 1 saat 25 dakika süren idmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından pas drili ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.


Hatayspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı

Hatayspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı

Hatayspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı

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Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Spor Haberleri

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