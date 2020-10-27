Hatay patlamasının nedeni ne? Hatay İskenderun nerede?

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası Hatay patlamasının nedeni ve Hatay İskenderun'un nerede olduğu merak edildi. Hatay İskenderun son dakika, son durumu nasıl? Hatay'daki patlamalar hakkında açıklamaları da sizler için derledik.

Hatay'da son dakika gerçekleşen patlama sonrası, Hatay patlamasının sebebi ve Hatay İskender'un nerede olduğu merak edildi. Hatay'daki patlamalar hakkında açıklamaları da sizler için derledik.

HATAY İSKENDERUN NEREDE?

İskenderun, Hatay'ın en büyük 2. ilçesidir. Nüfusu 248.335 kişidir. İlçe Türkiye'nin en büyük limanlarından birine sahiptir, bu bakımdan deniz ticaretinde önemli bir konumdadır. MÖ 333 yılında, Büyük İskender'in İssos yakınlarında kazandığı zaferden sonra Alexandreia adıyla kurulmuştur.

HATAY PATLAMASININ SEBEBİ NE?

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Twitter hesabından açıklama yaptı. Vali Doğan yaptığı açıklamada, "Güvenlik birimlerimizin Payas kontrol noktasında şüphelendiği 2 teröristten biri takip sonucunda İskenderun da etkisiz hale getirilmiş ve bu esnada bir patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Operasyon devam etmektedir. kamuoyu bilgilendirilecektir." dedi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, dün gece gerçekleşen olayla ilgili şu açıklamayı yapmıştı: "Güvenlik birimlerimizin Payas kontrol noktasında şüphelendiği 2 teröristten biri takip sonucunda İskenderun da etkisiz hale getirilmiş ve bu esnada bir patlama meydana gelmiştir" dedi. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin paramotorla Münbiç'ten Amanos Dağları'na geldiğini belirten Vali Doğan, "1 terörist kendini patlattı, diğeri etkisiz hale getirildi. Birkaç hafif yaralımız var. Can kaybı bulunmamaktadır" ifadelerini kullanmıştı.