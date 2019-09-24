Hatay kart için ikinci şube hizmete giriyor
HBB, Hatay Kart teminini kolaylaştırmak ve vatandaşların taleplerine daha hızlı çözüm üretebilmek amacıyla Hatay Kart Kişiselleştime Merkezi ikinci şubesini açıyor.
Hatay Büyükşehir Belediyesi, 26 Eylül Perşembe günü Meydan Mahallesi Abdurrahman Melek Caddesi Eski Antakya Otogarı içerisinde Hatay Kart Kişiselleştime Merkezi'nin ikinci şubesini vatandaşların hizmetine sunacak.
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların kartlı biniş indirimleri ve aktarma indirimlerinden faydalanabilmeleri için Hatay Kart'larını temin etmeleri gerektiği bildirildi.