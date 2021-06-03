Hatay'da yerli buğdayda bereketli hasat
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Hatay'da yerli buğdayda bereketli hasat

Hatay'da yerli buğdayda bereketli hasat
Anadolu Ajansı / Cem Genco - Haberler | Güncel

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 3 çeşit yerli tohum ekili araziden buğday hasadı yapıldı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 3 çeşit yerli tohum ekili araziden buğday hasadı yapıldı.

Bölge ürünlerinin verimliliği ve çeşitliliğine katkı sağlamak amacıyla Akyayla Mahallesi'nde 8 dönümlük alana ekilen tohumlar için hasat etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte 13 Yıldız Tohumculuk tarafından ekmeklik ve makarnalık olarak geliştirilen "Beyaz-1", "Serince" ve "Cudi 63" yerli buğday çeşitleri biçerdöverle hasat edildi.

Hasada katılan Türkiye Tohumcular Birliği Başkan Yardımcısı (TÜRKTOB) ve Bitki Islahçıları Alt Birliği (BİSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Eser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerli ve milli tohumların tanıtımı için Hatay'a geldiğini söyledi.

Makarnalık tohum "Cudi 63" ile ekmeklik tohum "Beyaz-1" ve "Serince"nin Hatay bölgesinde ilk kez denendiğini ifade eden Eser, bunların bölge tarımı için oldukça güzel gelişmeler olduğunu ve rekolte bazında üretimin daha fazla artacağını belirtti.

Amik Ovası'nda kullanılacak yerli ve milli buğday çeşitlerinin bölge çiftçisinin yüzünü güldüreceğini anlatan Eser, şöyle konuştu:

"Bu bölgeye adapte olabilecek ekimi yapılan yerli tohumların protein ve kalitesiyle verimi çok yüksektir. Tohumların hastalıklara dayanıklı olması nedeniyle ilaç kullanımına ihtiyaç duyulmayan, az gübreye yüksek tepki veren bir çeşittir. Ayrıca az su kullanımını da sağlamaktadır. Bunun için çiftçilerimizin maliyetlerini oldukça düşürecektir. Tüm Türkiye'de ekilebilecek bir çeşit olarak öne çıkıyor. Bugün hasadı yapılan yerli buğday çeşitlerimizde diğer tohumlara oranla rekoltede yüzde 40 artış görüldüğünü belirtmek isterim. Çiftçilere hayırlı olmasını dilerim."

Hatay'da yerli buğdayda bereketli hasat
Hatay'da yerli buğdayda bereketli hasat

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco

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Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Hatay, Adana, Osmaniye, Aydın ve Mersin'de görüldü.
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