Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden biri tutuklandı Hatay'ın Kırıkhan ve Hassa ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Hatay'ın Kırıkhan ve Hassa ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu ilçelerde uyuşturucu kullandığı ve ticaretini yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramada 206 uyuşturucu hap, 94 kök Hint keneviri, ruhsatsız av tüfeği ile tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden biri çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor. Kaynak: AA