Hatay'da taze fasulye hasadı başladı
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Hatay'da taze fasulye hasadı başladı

Hatay'da taze fasulye hasadı başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Hatay'ın Payas ilçesinde açık alanda dikimi yapılan fasulyenin hasadına başlandı.

Hatay'ın Payas ilçesinde açık alanda dikimi yapılan fasulyenin hasadına başlandı.

İlçeye bağlı Karacami Mahallesi'ndeki tarlalarda üretimi yapılan taze fasulyelerin ilk hasadı gerçekleştirildi. Fasulye üreticisi Sabri Kara, Türkiye'de açık alanda üretimi yapılan taze fasulye hasadını ilk Payas ilçesinde gerçekleştirdiklerini belirterek, fasulyesinin kilosunu tarlada 8 liradan satmaya başladıklarını, market ve manavlarda ise bu rakamın 15 liraya kadar yükseldiğini söyledi. Kara, "İnşallah bolluk ve bereket ayı Ramazan bu yıl çiftçimizin açısından bereketli olur. Eğer bu fiyatlar böyle devam ederse üreticinin yüzü gülecek. Malımızın ve emeğimizin karşılığını alabileceğiz" dedi. - HATAY

Hatay'da taze fasulye hasadı başladı
Hatay'da taze fasulye hasadı başladı
Hatay'da taze fasulye hasadı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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