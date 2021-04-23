Hatay'da öğretmen ve öğrenciler 23 Nisan şarkılarını işaret diliyle anlattı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde öğretmen ve öğrenciler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şarkılarını işaret diliyle anlattı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde öğretmen ve öğrenciler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şarkılarını işaret diliyle anlattı.

Şehit Rasim Kalay İlkokulu okul öncesi öğretmeni Büşra Sağdıç, AA muhabirine, işitme engelli çocuklar için farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Şarkıları 9 öğrencisi ile işaret dili kullanarak anlattıklarını belirten Sağdıç, bunu da klipte paylaştıklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan