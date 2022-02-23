Son dakika: Kaçak tütün operasyonunda 1,5 milyon liralık malzeme ele geçirildi

HATAY (AA) - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Hatay'da gerçekleştirilen operasyonda 1,5 ton kaçak tütün, 2,8 ton gliserin, 175 kilogram nargile aroması, 325 kilogram glikoz şurubu, 5 kilogram gıda boyası ile yaklaşık 146 bin adet nargile parçası ve ambalajlama malzemesi ele geçirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yapılan istihbarat çalışmalarında kentte bir adreste yasa dışı nargile tütünü imalatı ve satışı yapıldığına ilişkin bilgi alındı.

Yapılan araştırmada şüpheli adres belirlenerek takibe alınırken, buradaki suç unsurlarının karton koliler içerisinde binadan çıkarılmak istendiği belirlendi.

Harekete geçen Gümrük Muhafaza ekiplerince binada yapılan aramada, 1,5 ton kaçak tütün, 2,8 ton gliserin, 325 kilogram glikoz şurubu, 175 kilogram nargile aroması ve 5 kilogram gıda boyası ele geçirildi. Ayrıca, 136 bin sipsi, 5 bin 700 marpuç, 4 bin 250 ambalaj, 19 paketleme makinesine de el konuldu.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin operasyonu ile faaliyetine son verilen kaçak nargile tütünü imalathanesinde ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 1,5 milyon lira olduğu belirlendi.

Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.