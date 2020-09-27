Hatay'da iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hatay'da iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

27.09.2020 13:07 | Son Güncelleme: 27.09.2020 13:11
Hatay'da iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kandil Aslan idaresindeki 45 ADH 641 plakalı motosiklet, Samandağ-Antakya kara yolu Kuşalanı Mahallesi'nde Gadir Bahallı yönetimindeki 31 SL 508 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kandil Aslan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Muharrem İnce Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Kemal Ayvaz Bülent Ersoy Hatice Çarpar
Spor Falcao Sörloth Arda Turan Fatih Terim Gökhan Töre
Daha Fazla Kaza Ateş Ankara Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hatay'da iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Hatay
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.9.2020 13:13:40. #1.15#
title