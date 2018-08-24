Hatay'da Bağ Bozumu

Hassa ilçesinde "bağ bozumu "etkinliği yapıldı.

İlçeye bağlı Bintaş Mahallesi'ndeki bir üzüm bağında yapılan etkinlikte çok sayıda üretici bir araya geldi.

Hassa Kaymakam Yusuf Turan, burada yaptığı açıklamada, Hassa denildiğinde akla ilk olarak bağcılık geldiğini söyledi.

Türkiye'deki en bereketli topraklarının Hatay ve Hassa'da bulunduğunu belirten Turan, şöyle konuştu:

"Hassa ilçemiz yaklaşık 50 bin dekarlık üzüm bağlarıyla Türkiye'de üzüm üretiminde ikinci sırada yer almaktadır. Geçtiğimiz yıllara göre bu yıl iklim değişikliğinden dolayı biraz düşük miktarda üretim gerçekleşse de sıralamasını hala korumaktadır. İnanıyoruz ki önümüzdeki yıllarda Hassa'nın ve Hatay'ın sulama problemleri çözüldükçe, Hassa-Dörtyol tünelinin ve Hassa OSB'nin hayata geçmesiyle tarımsal sanayi anlamında da Hassa'mız ünlenecek ve Türkiye ekonomisine katma değer sağlayan bir ilçe haline gelecektir. Bunun tabi ki başlangıcı tarımsal faaliyetlerdir."

Belediye Başkanı Abdurrahman Demirel de Hassa'nın meşhur üzümlerinin ilçedeki fedakar çiftçiler tarafından yetiştirildiğinin altını çizdi.

Bu yılki üzüm rekoltesinin önceki yıllara göre azaldığını kaydeden Demirel, bundan sonraki yıllar üreticilere bol bereketli ürün dileyerek, tüm vatandaşları düzenlenecek "Hassa 2. Üzüm Festivali"ne davet etti.