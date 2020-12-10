Hatay Büyükşehir Belediyespor, ABD'li Jordin Canada'yı transfer etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hatay Büyükşehir Belediyespor, ABD'li Jordin Canada'yı transfer etti

10.12.2020 19:25 | Son Güncelleme: 10.12.2020 19:28
Hatay Büyükşehir Belediyespor, ABD'li Jordin Canada'yı transfer etti

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Hatay Büyükşehir Belediyespor, ABD'li oyuncu Jordin Canada'yı kadrosuna kattı.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Hatay Büyükşehir Belediyespor, ABD'li oyuncu Jordin Canada'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Hatay ekibi, 25 yaşında ve 1,68 metre boyundaki Canada ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Zekiye Barutçu Yiğitbaşı, Canada'nın takıma güç katacağına inandığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

İlgili Haberler

Elazığ ekibi Jelena Dubljevic'i transfer etti
Elazığ ekibi Jelena Dubljevic'i transfer etti
Emre Belözoğlu'ndan transfer müjdesi! Devre arasını işaret etti
Emre Belözoğlu'ndan transfer müjdesi! Devre arasını işaret etti
Galatasaray Falcao'yu gönderip yerine Mandzukic'i transfer edecek
Galatasaray Falcao'yu gönderip yerine Mandzukic'i transfer edecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Donald Trump İlham Aliyev Mustafa Destici
Magazin Öykü Çelik Cem Yılmaz Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Pierre Webo Ersun Yanal Şenol Güneş Samet Aybaba Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Psg İlaç Pfizer Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hatay Büyükşehir Belediyespor, ABD'li Jordin Canada'yı transfer etti - Hatay
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 19:30:28. #1.15#
title