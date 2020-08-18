Çanakkale'de yaşayan genç, kavun taşıyarak kazandığı hatalı basım 50 TL'yi 70 bin TL'den satışa çıkardı Çanakkale'de yaşayan Tayfun Kızak, karpuz ve kavun nakliyesine yardım ettiği yakınından aldığı hatalı basım 50 TL'lik banknotu satışa çıkardı. Koleksiyoncuların ilgi gösterdiği para için alt limiti 70 bin TL olarak belirleyen Kızak, parayı en iyi teklifi verene satacak.

Çanakkale'ninEzine ilçesinde yaşayan Tayfun Kızak (20), sağ üst köşesinde rakamlarının bir kısmı olmayan hatalı basım 50 TL'lik banknotu, en iyi teklifi verene satacağını söyledi. Kızak, hatalı basım 50 TL'sini koleksiyonculara iyi bir paraya satabilirse, aldığı parayı eğitimi için harcayacağını belirtti.

Ezine'de 5 gün önce karpuz ve kavun nakliyesi sırasında yardım ettiği bir yakını Metin Özkan'dan 50 TL alan Tayfun Kızak, aldığı 50 TL'lik banknotun harçlıklarını sayarken, hatalı olduğunu fark etti. Sahte olduğundan şüphelenen Kızak, parayı bankada kontrol ettirdi. Üzerindeki 5 ve 0 rakamlarının bir kısmı olmayan banknotun, para sayma makinesinden ve sahte para kaleminden başarıyla geçtikten sonra, orijinal olduğu belirlendi. Tayfun Kızak, bu tür hatalı basılan paralara koleksiyonerlerin büyük ilgi gösterdiğini ve parayı en iyi teklifi verene satacağını açıkladı.

EN AZ 70 BİN TL İSTİYOR

Karpuz- kavun nakliyesi sırasında yardımcı olduğu Özkan'dan aldığı parayı sonradan fark ettiğini söyleyen Kızak, "Metin abiden aldığım paranın bu para olduğunu fark etmedim. Harçlıklarımı sayıyordum. Sonra destenin içinde bu parayı fark ettim. Sahte olduğunu düşündüm. Bankaya gidip sahte mi değil mi diye kontrol ettirdim. Üzerinde hiçbir oynama yok. Türkiye'de bu paradan 4 tane olduğunu öğrendim. Tekliflere açığım. Şu an 2 tane ciddi alıcıyla görüşüyorum. Biz paha biçmedik ama geçtiğimiz günlerde 72 bin TL'ye alıcı bulmuş. Adana'da da bir kişi de var. O da 100 bin istiyor. Biz de en alt limit olarak 70 bin TL diyoruz. En fazla paraya verene de satmayı düşünüyoruz" dedi.

PARANIN ÜZERİNDEKİ DETAYI FARK ETMEDİ

Mevsimlik karpuz-kavun ticareti yapan Metin Özkan ise, Tayfun Kızak'ın kendisine yardım etmesi dolayısıyla katkı olsun diye 50 TL verdiğini söyledi. Bu verdiği 50 TL'nin ise nadir bulunan bir para olduğunu fark etmediğini kaydeden Özkan, "Tayfun kardeşim fark etmiş. Şimdi bu parayı koleksiyonculara satmak istiyor. Kardeşime hayırlısı olur inşallah" dedi.

Kaynak: DHA