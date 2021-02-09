Frikikten hat-trick yapan Taşkın Çalış: 3'ünü de atacağımı hissettim
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Frikikten hat-trick yapan Taşkın Çalış: 3'ünü de atacağımı hissettim

09.02.2021 16:15 | Son Güncelleme: 09.02.2021 16:22
Frikikten hat-trick yapan Taşkın Çalış: 3'ünü de atacağımı hissettim

TFF 1'inci Lig'in 20'nci haftasında Akhisarspor'u 3-0 yenen Aydeniz Et Balıkesirspor'da, Taşkın Çalış kullandığı üç frikiği de gole çevirerek dikkatleri üzerine çekti.

TFF 1'inci Lig'in 20'nci haftasında Akhisarspor'u 3-0 yenen Aydeniz Et Balıkesirspor'da, Taşkın Çalış kullandığı üç frikiği de gole çevirerek dikkatleri üzerine çekti. Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Taşkın Çalış, golleri atacağını hissettiğini söyleyerek, "Frikik kullanmak için gelen takım arkadaşlarıma da, vuruşları gole çevireceğime inandığımı söyleyip, atışları kendim kullanmak istedim" dedi.

TFF 1'inci Lig'in 20'nci haftasında Akhisarspor'u 3-0 mağlup eden Aydeniz Et Balıkesirspor'da galibiyet sevinci yaşanıyor. Maçın 3 golünü de serbest vuruştan atarak 'hat-trick' yapan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Taşkın Çalış, 3 puanı kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Bugünkü antrenmanı öncesinde DHA'ya açıklama yapan Taşkın Çalış, "Almanya'da doğup, 17 yaşıma kadar orada büyüdüm. Orada altyapı da oynadım. 17 yaşımda Türkiye'ye geldim. Gaziantepspor, Bursa, Akhisar'da toplam 4 buçuk yıl Süper Lig dönemim oldu. Daha sonra Gümüşhane ve Menemen'de oynadım. Şimdi de Aydeniz Et Balıkesirspor forması giyiyorum. Maça çıkmadan önce heyecanlıydık. Benim de burada ikinci maçımdı. Yeni kulüp, yeni sayfa. Bizim için 3 puan önemliydi, 3 puanı aldık. Çok mutluyum. İlk golde arkadaşlarıma dedim zaten olacak diye. Şükür oldu. İkinci golde santrforumuz Manay geldi, 'Ben vurayım' dedi. Ben de, 'Bırak bir tane daha atacağım' dedim. Hissettim. Üçüncü golde de Halil ağabey geldi. Orada da hissettim. 'Ağabey bırak hayatımda ilk defa 'hat-trick' yapayım. Başarayım, deneyeyim en azından' dedim. O da oldu. Çok mutluyum. 3 puanı aldığımız için daha da mutluyum" dedi.

Frikikten hat-trick yapan Taşkın Çalış: 3'ünü de atacağımı hissettim
Frikikten hat-trick yapan Taşkın Çalış: 3'ünü de atacağımı hissettim
Frikikten hat-trick yapan Taşkın Çalış: 3'ünü de atacağımı hissettim
Frikikten hat-trick yapan Taşkın Çalış: 3'ünü de atacağımı hissettim
Frikikten hat-trick yapan Taşkın Çalış: 3'ünü de atacağımı hissettim
Frikikten hat-trick yapan Taşkın Çalış: 3'ünü de atacağımı hissettim
Frikikten hat-trick yapan Taşkın Çalış: 3'ünü de atacağımı hissettim
Frikikten hat-trick yapan Taşkın Çalış: 3'ünü de atacağımı hissettim
Frikikten hat-trick yapan Taşkın Çalış: 3'ünü de atacağımı hissettim
Frikikten hat-trick yapan Taşkın Çalış: 3'ünü de atacağımı hissettim
Frikikten hat-trick yapan Taşkın Çalış: 3'ünü de atacağımı hissettim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN

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