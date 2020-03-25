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Amerika Birleşik Devletleri, Fulya Terim, Koronavirüs, Fatih Terim, Spor

Hastanede tedavi gören Fatih Terim'den ilk mesaj: Hep birlikte atlatacağız

Koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den mesaj geldi. Kendisini gayet iyi hissettiğini söyleyen Fatih Terim, bu sıkıntılı süreci hep birlikte atlatacaklarını belirtti.

25.03.2020 08:47 | Son Güncelleme: 25.03.2020 08:50
Hastanede tedavi gören Fatih Terim'den ilk mesaj: Hep birlikte atlatacağız

Koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, özel bir hastanede tedavi altında tutuluyor.

Ateşi olmayan, ancak öksürük şikayeti bulunan tecrübeli çalıştırıcı hasta yatağında takımına mesaj göndermeyi ihmal etmedi.

"HEP BİRLİKTE ATLATACAĞIZ"

Fatih Terim, "Sakın paniğe kapılmayın, kendinizi de üzmeyin. Ben gayet iyiyim. İnşallah bunu da hep birlikte atlatacağız. Sizden kendinize ve ailenize çok dikkat etmenizi istiyorum. Sağlığınız için gerekli hiçbir şeyi ihmal etmeyin" ifadelerini kullandı.

EŞİ ABD'DEN DÖNDÜ

ABD'de yaşayan kızları Merve Terim Çetin'in yanında bulunan Fatih Terim'in eşi Fulya Terim, hastalık haberi üzerine apar topar Türkiye'ye hareket etti. Dün akşam saatlerinde İstanbul'da olan Fulya Terim açıklama yapmadan, eşinin kaldığı hastaneye hareket etti.

TWEET REKOR KIRIYOR

COVID-19 testinin pozitif çıktığını kişisel Twitter hesabından duyuran Fatih Terim'in attığı tweet, etkileşim rekorları kırıyor. 21 Aralık 2017'de atılan ve Türk sporundaki en yüksek etkileşime sahip "Nerede kalmıştık" tweeti 334 bin beğeni alırken, koronvirüs açıklaması şimdiden 500 bin seviyesine ulaştı.

(Akşam)

Hastanede tedavi gören Fatih Terim'den ilk mesaj: Hep birlikte atlatacağız

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Koronavirüs testi pozitif çıkan Fatih Terim'den ilk mesaj: Hep birlikte atlatacağız

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