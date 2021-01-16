Hastanede rüşvet skandalı! Hizmetli memurdan tutanağın iptali için 10 bin TL istendi
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Hastanede rüşvet skandalı! Hizmetli memurdan tutanağın iptali için 10 bin TL istendi

16.01.2021 12:38 | Son Güncelleme: 16.01.2021 13:27

Edirne'nin Meriç ilçesindeki devlet hastanesi rüşvet iddiasıyla çalkalandı. Hizmetli memur Halil Bozkır, mazeretsiz işe gelmediği iddiasıyla hakkında tutulan tutanakların iptali için kendisinden 10 bin TL istendiğini iddia etti. Edirne İl Sağlık Müdürlüğü jet hızıyla soruşturma başlattı.

Halil Bozkır, hastane müdürü Hasan Dedeler'in WhatsApp mesajıyla kendisinden 10 bin TL rüşvet istediğini iddia ederek Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Edirne Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvuru yaptı. Şikâyet dilekçesinde; rüşvet talebinin kent merkezine tayin edilmesi için yaptığı başvuru ile başladığını ileri süren Bozkır; Dedeler'den 5 günlük idari izin talep ettiğini, bu izinlerin onaylandığını fakat izinli olduğu günlerde hakkında tutanak tutulduğunu söyledi.

"HOCAYLA KONUŞUYORUM SENİN İŞİNİ NASIL ÇÖZERİZ DİYE"

Hürriyet'te yer alan habere göre; Tutanakların iptal edilmesi karşılığında da kendisinden para istendiğini belirten Bozkır, şu iddiaları ortaya attı: "İdari izinli olduğum halde hakkımda tutanak tutuldu. Aynı gün hastane müdürü bana WhatsApp mesajında 'Halil tutanak tutturmuş hakkında Armağan Hoca (Başhekim). Sana soruşturma açılacak. Mesajı gördüğün zaman bana hemen dönüş yap' yazdı. Ben de kendisinden idari izin aldığımı hatırlattım. Bunun üzerine yine mesajla 'İzin vermiştim ama Armağan Hoca tutturmuş. Benim de haberim yoktu' yazdı. Ben kendisine 'Armağan Hoca'yı arasam mı' diye yanıt verdim. O da bana 'Aramana gerek yok. Hoca ile konuşuyorum şu an senin işini nasıl çözeriz diye' cevabı verdi."

Hastanede rüşvet skandalı! Hizmetli memurdan tutanağın iptali için 10 bin TL istendi

HASTANE MÜDÜRÜ: OLAYIN KURGU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM

Soruşturmayı doğrulayan Edirne İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, taraflardan savunma alındığını soruşturma sürecinin ise devam ettiğini kaydetti. İddiaların hedefindeki hastane müdürü Hasan Dedeler, Hürriyet'e şöyle konuştu: "Bu personelin işe gelmesi ile ilgili ciddi sıkıntılar vardı. Bu konuda da gerekli işlemler yapıldı. WhatsApp mesajlarından haberim yok. Olayın kurgu olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendisiyle hiçbir irtibatım yok."

Hastanede rüşvet skandalı! Hizmetli memurdan tutanağın iptali için 10 bin TL istendi
Haber Yorumları (5)
MHMT: KUYRUKLU YALAN. MÜDÜRE KUMPAS KURMAK İÇİN BİRİ MÜDÜRÜN TELEFONUNU ELE GEÇİRMİŞ. SONRA VERYANSIN. . . . BU KADAR AÇIK ALENİ BİR MESAJI AKIL HASTALARI BİLE ATMAZ. İNSAN Bİ ŞİFRELİ MESAJ ATAR AZ GERÇEĞE UYGUN OLSUN DİYE BİRİNİN BAŞI YANACAK AMA BU MÜDÜR DEĞİL
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ABEL: Yazışmalar pek inandırıcı değil.
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TÜRK: DEVAMIN SONU OLMALI
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500
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