Hassa Kaymakamı Kadir Yurdagül şehit ailelerini ziyaret etti
Hassa Kaymakamı Kadir Yurdagül ilçedeki şehit ailelerini ziyaret etti.
08.08.2020 14:11 | Son Güncelleme: 08.08.2020 14:32
Hassa Kaymakamı Kadir Yurdagül ilçedeki şehit ailelerini ziyaret etti.
Kaymakam Yurdagül, şehit Jandarma Uzman Çavuş Veysel Şirin, şehit Piyade Sözleşmeli Er Ercan Can ve kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Astsubay Rıdvan Metin'in ailelerine ziyarette bulundu.
Ailelerin isteklerini dinleyen Yurdagül, her zaman şehit yakınlarının yanında olduklarını belirtti.
Kaynak: AA