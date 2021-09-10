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Hasret sona eriyor! Galatasaray, Avrupa Ligi'nde oynayacağı Lazio maçıyla TT Stadı'na dönecek

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Hasret sona eriyor! Galatasaray, Avrupa Ligi'nde oynayacağı Lazio maçıyla TT Stadı'na dönecek

Galatasaray'ın zemini bakıma alınan Türk Telekom Stadı'nın yenilenmiş hali sarı-kırmızılıları mest etti. Bir süredir çalışmalar nedeniyle maçlarını TT Stadı'nda oynayamayan Galatasaray, Avrupa Ligi'nde oynayacağı Lazio maçıyla evine geri dönecek. Konuya ilişkin açıklama yapan Galatasaray Genel Sekreteri Köksal Ünlü, "Risk almak istemediğimiz için Lazio maçına kadar stadyumu kullanmadık. Lazio maçını yüzde 99 kendi stadyumumuzda oynayacağız." ifadelerini kullandı.

TT Stadı'ndaki bakım nedeniyle henüz evinde maç oynayamayan Galatasaray'da hasret sona eriyor. Sarı-kırmızılılar, zemini yenilenen ve büyük oranda bakımı tamamlanan TT Stadı'na Lazio maçıyla dönmeye hazırlanıyor.

"RİSK ALMAK İSTEMEDİĞİMİZ İÇİN STADYUMU KULLANMADIK"

Galatasaray Genel Sekreteri Köksal Ünlü konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Risk almak istemediğimiz için Lazio maçına kadar stadyumu kullanmadık. Lazio maçını %99 kendi stadyumumuzda oynayacağız." ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Lazio maçı 16 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak.

Hasret sona eriyor! Galatasaray, Avrupa Ligi'nde oynayacağı Lazio maçıyla TT Stadı'na dönecekFotoğraflar: Murat Akbaş

Hasret sona eriyor! Galatasaray, Avrupa Ligi'nde oynayacağı Lazio maçıyla TT Stadı'na dönecekTT Stadı'nda zeminin son hali

Hasret sona eriyor! Galatasaray, Avrupa Ligi'nde oynayacağı Lazio maçıyla TT Stadı'na dönecekTT Stadı'nda zeminin son hali

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Haber: Hasret sona eriyor! Galatasaray, Avrupa Ligi'nde oynayacağı Lazio maçıyla TT Stadı'na dönecek - Haberler Spor
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