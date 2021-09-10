Hasret sona eriyor! Galatasaray, Avrupa Ligi'nde oynayacağı Lazio maçıyla TT Stadı'na dönecek

TT Stadı'ndaki bakım nedeniyle henüz evinde maç oynayamayan Galatasaray'da hasret sona eriyor. Sarı-kırmızılılar, zemini yenilenen ve büyük oranda bakımı tamamlanan TT Stadı'na Lazio maçıyla dönmeye hazırlanıyor.

"RİSK ALMAK İSTEMEDİĞİMİZ İÇİN STADYUMU KULLANMADIK"

Galatasaray Genel Sekreteri Köksal Ünlü konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Risk almak istemediğimiz için Lazio maçına kadar stadyumu kullanmadık. Lazio maçını %99 kendi stadyumumuzda oynayacağız." ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Lazio maçı 16 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak.

Fotoğraflar: Murat Akbaş

TT Stadı'nda zeminin son hali

TT Stadı'nda zeminin son hali

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