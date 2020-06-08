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Hasanbey kayısısında ilk ürün 13 TL'den satılıyor

Malatya'nın dünyaca meşhur kayısılarından Hasanbey cinsi kayısı pazar tezgahlarında yerini almaya başladı. İlk ürünün kilosu 13 TL'den satılıyor.

Hasanbey kayısısında ilk ürün 13 TL'den satılıyor
08.06.2020 14:33 | Son Güncelleme: 08.06.2020 16:19

Malatya Sebzeciler Odası Başkanı Yasin Yıldız, Kale ilçesinden bugün getirilen Hasanbey cinsi kayısının perakende olarak kilosunun 13 TL'den pazarda satıldığını belirtip, bu yıl ürünün az ancak kaliteli ve iri olduğunu vurguladı. Yıldız, Hasanbey cinsi kayısının fazla olgunlaşmadan toplandığını da hatırlatıp, "Hasanbey cinsi kayısı genelde hava alan delikli kutulara konularak kargo ile hediyelik olarak il dışına gönderiliyor" ifadelerini kullandı.

Yıldız, Kaba aşı ve Hudayı cinsi kayısıların da geçen hafta pazara gelip satılmaya başlandığını hatırlatarak, Kaba aşı ve Hudayı cinsi kayısıların da pazarda perakende kilosunun 8-10 TL arasında satıldığını kaydetti.

REKOLTE BUGÜNLERDE AÇIKLANACAK

Bu arada, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü başkanlığındaki heyet tarafından ilçelerde kayısı rekolte belirleme çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, bugünlerde 2020 yılı yaş ve kuru kayısı tahmin rekoltesinin açıklanacağı ifade edildi.

ZİRAAT ODALARI "65 BİN TON" DİYOR

Malatya Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Yazıhan İlçesi Ziraat Odası Başkanı Yunus Kılınç, 5 Haziran 2020'de bazı ziraat odası başkanları ile birlikte yaptığı basın açıklamasında, bu yılki tahmini kuru kayısı rekoltesini 65 bin ton olarak beklediklerini dile getirmişti.

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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