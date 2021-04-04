Hasan Şaş'tan kadın futbolculara teknik direktörlük sözü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hasan Şaş'tan kadın futbolculara teknik direktörlük sözü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Hasan Şaş'tan kadın futbolculara teknik direktörlük sözü

Adana İdmanyurdu Kadın Futbol Takımı'nı eski milli futbolcu ve Galatasaray'ın Eski Antrenörü Hasan Şaş çalıştırdı.

G.Saray efsanesi Tugay Kerimoğlu'ndan sert eleştiri: Dubai'de değil, tesislerde yatmalısınız
G.Saray efsanesi Tugay Kerimoğlu'ndan sert eleştiri: Dubai'de değil, tesislerde yatmalısınız
İlk 5 maçında 5 gol atan Mohamed, Falcao döndükten sonra dibe vurdu
İlk 5 maçında 5 gol atan Mohamed, Falcao döndükten sonra dibe vurdu

Adana İdmanyurdu Kadın Futbol Takımı'nı eski milli futbolcu ve Galatasaray'ın Eski Antrenörü Hasan Şaş çalıştırdı. Kadın futbolcular Şaş'ı şampiyonada takımın başında teknik direktör olarak görmek istediklerini söylerken, Hasan Şaş da uygun koşulların oluşması durumunda takımın başına geçeceğini belirtti.

Korona virüs nedeniyle geçen 8 Mart'tan bu yana oynanamayan Turkcell Kadınlar 1'inci Ligi'nde 16 takımın, önceki sezon bulundukları sıralamaya göre 4 ayrı grupta mücadele edecekleri açıklandı. Takımlar, 2021-2022 sezonunda Türkiye'yi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek için 17 Nisan'da Antalya'da düzenlenecek şampiyonada kıyasıya mücadele edecek. Şampiyonada Adana'yı temsil edecek olan Adana İdmanyurdu futbolcuları Karataş'ta kampa girdi.

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz'un davetlisi olarak Karataş İlçe Stadyumu'nda antrenman yapan kadın futbolcuları eski milli futbolcu Hasan Şaş ziyaret etti. Şaş, kadın futbolculara taktik çalışma yaptırdı. Kadın futbolcular da, Hasan Şaş'la birlikte antrenman yapıp mutlu oldu.

Antrenmanın ardından sahanın ortasında şampiyonluk yemini eden Adana İdmanyurdu'nun kadın futbolcuları, şampiyonada Hasan Şaş'ı takımın başında görmek istediklerini söyledi. Şaş ise uygun koşulların oluşması durumunda bu isteğin gerçekleşebileceğini belirtti. Futbolcular, bunu bir söz olarak kabul ettiklerini söyleyince Şaş, "Yarım söz olsun bu. Yüzde 60 diyelim" diyerek cevap verdi.

Futbolcular, antrenmanı ziyaret eden Hasan Şaş ile Başkan Necip Topuz'a çiçek ve forma hediye etti. - ADANA

Hasan Şaş'tan kadın futbolculara teknik direktörlük sözü
Hasan Şaş'tan kadın futbolculara teknik direktörlük sözü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Joe Biden Mustafa Şentop Fahrettin Koca Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Bahar Candan Burcu Biricik Serenay Sarıkaya Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç İsmail Kartal Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ziya Selçuk Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hasan Şaş'tan kadın futbolculara teknik direktörlük sözü - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 14:31:39. #1.14#
title