Hasan Aksoyak, 3x3 finallerinde Kayseri'yi temsil etti
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Hasan Aksoyak, 3x3 finallerinde Kayseri'yi temsil etti

Hasan Aksoyak, 3x3 finallerinde Kayseri'yi temsil etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Eski 3x3 Milli takım kaptanı Hasan Aksoyak, İzmir Bostanlı Sahilinde düzenlenen Red Bull Half Court 3x3 Türkiye Finallerinde mücadele eden ve Kayseri'yi temsil eden tek sporcu oldu.

Eski 3x3 Milli takım kaptanı Hasan Aksoyak, İzmir Bostanlı Sahilinde düzenlenen Red Bull Half Court 3x3 Türkiye Finallerinde mücadele eden ve Kayseri'yi temsil eden tek sporcu oldu. Aksoyak'ın finallerde oynadığı Hercules takımı 4 maçta 3 galibiyet 1 yenilgi alarak averajla Türkiye 5.si oldu.

Hasan Aksoyak yaptığı açıklamada, "Red Bull Half Court, dünyanın en iyi sokak basketbolcularını arıyor sloganıyla Dünya genelinde düzenlenen bir turnuva. Bu turnuvada oyunun yanı sıra katılımcılara sıra dışı tasarlanmış basketbol sahalarında maç yapmayı vadediyor. Organizasyon sırasıyla Ankara, Bursa, İstanbul ve İzmir'i ziyaret etti. Sonrasında bu etaplarda ilk 4e giren 16 takım İzmir Bostanlı sahilinde düzenlenen Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandı. Bende bu turnuvada mücadele eden Hercules takımında yer alarak finallere katıldım. Grupta zorlu ve tecrübeli rakiplere karşı oynadığımız 3 maçı da kazanarak çeyrek finallere kaldık. Çeyrek finalde oynadığımız maçı şanssız bir şekilde kaybederek turnuvayı Türkiye 5.si olarak tamamladık. Gerçekten yaklaşık 2 yıl sonra tekrar sahalarda yer almak 3x3 organizasyonuna katılmak muhteşem bir duyguydu.. Turnuvada mücadele eden tüm takım ve sporculara teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Hasan Aksoyak, 3x3 finallerinde Kayseri'yi temsil etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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