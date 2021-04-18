Harun Tekin, yaptırdığı penaltıyı kurtardığı anda gözyaşlarına boğuldu
Başakşehir'in yıldız oyuncusu Edin Visca 88. dakikadaki penaltıda kaleci Harun Tekin'i geçemedi. Ceza alanına soldan giren Gulbrandsen'i düşüren Harun, penaltı çalınmasına neden oldu. Topun başına 88'de Boşnak yıldız Edin Visca geçti, Harun son ana kadar bekledi ve penaltıyı kurtardı. Bunun ardından çok geçmeden duygu seli yaşandı. Harun gözyaşlarına boğuldu, arkadaşları hemen ona sarıldı.
ARKADAŞLARI HEMEN KOŞTU
Harun, penaltıyı kurtarmasından saniyeler geçmeden ağlamaya başladı. Takım arkadaşları deneyimli kalecinin yanına koşarak ona sarıldı, destek oldu. Bu maçtan önce sakatlanan Altay'ın yerine görev yapacağı için çekimser bakılan Harun, kurtardığı penaltıyla taraftarın gönlüne su serpti.
TAM BİR PENALTI CANAVARI
ında kritik bir penaltı kurtardı ve takımının galibiyetinde büyük pay sahibi oldu. Harun Tekin, Visca'nın şutu çıkaran Harun, Bursaspor ve Fenerbahçe kariyerinde 2014-15 sezonundan bu yana Süper Lig'de en çok penaltı kurtaran kaleci oldu. Son 7 sezonda 23 penaltının 10 tanesini kurtararak yeniden 'Penaltı canavarı' yakıştırmasına konu oldu.
ALİ KOÇ DA AYAKTA ALKIŞLADI
Harun Tekin karşılaşmanın bitiş düdüğüyle içeri doğru giderken tbündeki Başkan Ali Koç'u fark etti. Başkan Koç, penaltıyı kurtaran kaleciyi ayakta alkışladı. Harun da Başkan'a alkışlarıyla karşılık verdi.