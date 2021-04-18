Harun Tekin, yaptırdığı penaltıyı kurtardığı anda gözyaşlarına boğuldu

Başakşehir'in yıldız oyuncusu Edin Visca 88. dakikadaki penaltıda kaleci Harun Tekin'i geçemedi. Ceza alanına soldan giren Gulbrandsen'i düşüren Harun, penaltı çalınmasına neden oldu. Topun başına 88'de Boşnak yıldız Edin Visca geçti, Harun son ana kadar bekledi ve penaltıyı kurtardı. Bunun ardından çok geçmeden duygu seli yaşandı. Harun gözyaşlarına boğuldu, arkadaşları hemen ona sarıldı.