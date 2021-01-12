Harry Kane, Tottenham'ın Premier Lig'de Tüm Zamanların En Skorer Oyuncusu Oluyor!

13 Ocak 2018'e geri döndüğümüzde Harry Kane, Everton'a karşı aldıkları 4-0'lık galibiyette attığı iki golle Tottenham'ın Premier Lig'de tüm zamanların en skorer oyuncusu olmuştu. Kane'in Teddy Sheringham'ı geçtiği ve Spurs için attığı 97. ve 98. Premier Lig gollerine göz atın.