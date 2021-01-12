Harry Kane, Tottenham'ın Premier Lig'de Tüm Zamanların En Skorer Oyuncusu Oluyor!
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Harry Kane, Tottenham'ın Premier Lig'de Tüm Zamanların En Skorer Oyuncusu Oluyor!

12.01.2021 17:14 | Son Güncelleme: 12.01.2021 17:19

13 Ocak 2018'e geri döndüğümüzde Harry Kane, Everton'a karşı aldıkları 4-0'lık galibiyette attığı iki golle Tottenham'ın Premier Lig'de tüm zamanların en skorer oyuncusu olmuştu. Kane'in Teddy Sheringham'ı geçtiği ve Spurs için attığı 97. ve 98. Premier Lig gollerine göz atın.

13 Ocak 2018'e geri döndüğümüzde Harry Kane, Everton'a karşı aldıkları 4-0'lık galibiyette attığı iki golle Tottenham'ın Premier Lig'de tüm zamanların en skorer oyuncusu olmuştu. Kane'in Teddy Sheringham'ı geçtiği ve Spurs için attığı 97. ve 98. Premier Lig gollerine göz atın.

Harry Kane, Tottenham'ın Premier Lig'de Tüm Zamanların En Skorer Oyuncusu Oluyor!

Kaynak: Dugout

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