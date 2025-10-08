Hapoel Holon Bursaspor maçı hangi kanalda?

Avrupa sahnesine galibiyetle başlamak isteyen Bursaspor Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin açılış haftasında önemli bir sınava çıkacak. İsrail temsilcisi Hapoel Holon ile Macaristan'da oynanacak karşılaşma, yeşil-beyazlı ekibin yeni sezondaki ilk büyük testi olacak. Hem moral hem de puan açısından büyük önem taşıyan bu maç, taraftarlar tarafından da merakla bekleniyor.

BURSASPOR AVRUPA SAHNESİNDE

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezona hazırlanan Bursaspor, bu yıl hedefini üst turlar olarak belirledi. Genç ve dinamik kadrosuyla dikkat çeken yeşil-beyazlı ekip, güçlü rakipler arasında iddialı bir performans sergilemeyi amaçlıyor. İlk maçta karşılaşacağı Hapoel Holon karşısında galibiyet arayan Bursaspor, Avrupa serüvenine iyi bir başlangıç yapmanın peşinde.

TAHSİN TAM YÖNETİMİNDE YOĞUN HAZIRLIK DÖNEMİ

Başantrenör Tahsin Tam önderliğinde sezona hazırlanan Bursaspor, kamp sürecinde özellikle savunma disiplini ve hızlı hücum geçişleri üzerine yoğunlaştı. Takıma yeni katılan oyuncular da bu karşılaşmayla birlikte ilk kez Avrupa kupalarında forma giyecek. Teknik ekibin hedefi, genç oyuncuların enerjisini tecrübeli isimlerin katkısıyla birleştirerek sahada dengeli bir oyun ortaya koymak.

MAÇIN TARİHİ, SAATİ VE YAYIN BİLGİSİ

Basketbol Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonunun açılış haftasında oynanacak Hapoel Holon – Bursaspor karşılaşması, 8 Ekim 2025 Çarşamba günü yapılacak. Mücadele, Türkiye saatiyle 18.00'de başlayacak ve TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayımlanacak.

Karşılaşma, Macaristan'ın Szombathely kentindeki Arena Savaria salonunda, tarafsız sahada oynanacak. Her iki takım da bu maçla birlikte Avrupa serüvenine güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

HAPOEL HOLON'UN AVRUPA TECRÜBESİ

İsrail temsilcisi Hapoel Holon, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin deneyimli takımlarından biri olarak öne çıkıyor. Son yıllarda Avrupa arenasında istikrarlı sonuçlar elde eden Holon, bu sezon da gruptan lider çıkmayı hedefliyor. Takımın hücum gücü özellikle dış atışlardaki yüksek isabet oranı ve sert savunma anlayışıyla dikkat çekiyor. Kadrosunda yer alan yabancı oyuncuların tempolu basketbol tarzı, Holon'un oyun planının temelini oluşturuyor.

MAÇIN ÖNEMİ VE BEKLENTİLER

Bursaspor açısından bu mücadele, sezonun geri kalanına moral kazandırabilecek kritik bir başlangıç anlamına geliyor. Grubun ilk haftasında alınacak galibiyet, ilerleyen haftalar için avantaj sağlayacak. Mücadelede Bursaspor'un genç oyuncularının performansı ve savunmadaki sertliği belirleyici unsurlar olacak. Her iki takımın da hızlı hücum anlayışını benimsemesi, maçın yüksek tempoda ve çekişmeli geçmesini beklenir kılıyor.