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"Hangi ürünleri Çin'den sağlıyoruz tespit edilmeli"

ASO Başkanı Özdebir, "Yeni tip koronavirüs salgınının Türkiye ekonomisine etkileri ortaya çıkarılmalı. Hangi ürünleri Çin'den sağladığımız ve nasıl etkileneceğimiz tespit edilmeli" dedi.

26.02.2020 13:37 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:37

ASO Başkanı Özdebir, "Yeni tip koronavirüs salgınının Türkiye ekonomisine etkileri ortaya çıkarılmalı. Hangi ürünleri Çin'den sağladığımız ve nasıl etkileneceğimiz tespit edilmeli" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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