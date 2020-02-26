"Hangi ürünleri Çin'den sağlıyoruz tespit edilmeli"
ASO Başkanı Özdebir, "Yeni tip koronavirüs salgınının Türkiye ekonomisine etkileri ortaya çıkarılmalı. Hangi ürünleri Çin'den sağladığımız ve nasıl etkileneceğimiz tespit edilmeli" dedi.
26.02.2020 13:37 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:37
ASO Başkanı Özdebir, "Yeni tip koronavirüs salgınının Türkiye ekonomisine etkileri ortaya çıkarılmalı. Hangi ürünleri Çin'den sağladığımız ve nasıl etkileneceğimiz tespit edilmeli" dedi.
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Kaynak: Dunya.com