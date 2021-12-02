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Hamzaoğlu: Fenerbahçe'ye karşı en iyi şekilde oynayıp, iyi bir puanla döneriz

Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci - Haberler | Spor
Hamzaoğlu: Fenerbahçe'ye karşı en iyi şekilde oynayıp, iyi bir puanla döneriz

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Fenerbahçe maçında en iyi şekilde oynayıp, deplasmandan iyi bir puanla döneriz" dedi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Fenerbahçe maçında en iyi şekilde oynayıp, deplasmandan iyi bir puanla döneriz" dedi.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenmanda; Ankaraspor maçında ilk 11'de yer alan futbolcular düz koşu yaptı. Takımda ki diğer futbolcular ise dar alanda pas çalışması, taktik çalışması ve çift kale maç yaparak antrenmanı tamamladı.Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, "Fenerbahçe maçı ile ilgili tabii ki düşüncelerimiz, hazırlığımız var. Fenerbahçe maçında da en iyi şekilde oynayıp, deplasmandan iyi bir puanla döneriz" dedi.


Hamzaoğlu: Fenerbahçe'ye karşı en iyi şekilde oynayıp, iyi bir puanla döneriz

Hamzaoğlu: Fenerbahçe'ye karşı en iyi şekilde oynayıp, iyi bir puanla döneriz

Hamzaoğlu: Fenerbahçe'ye karşı en iyi şekilde oynayıp, iyi bir puanla döneriz

Hamzaoğlu: Fenerbahçe'ye karşı en iyi şekilde oynayıp, iyi bir puanla döneriz

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Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci - Spor Haberleri

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