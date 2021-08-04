Hamza Yerlikaya'dan Tokyo 2020 değerlendirmesi

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda tarihi başarılara imza attıklarını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda tarihi başarılara imza attıklarını söyledi.

Yerlikaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada madalya alan sporcuları kutlayarak, "Olimpiyat oyunlarının tarihinde ilkleri yaşıyoruz. Bir nebze Türkiye'deki vatandaşlarımıza moral vermek niyetindeyiz." dedi.

Mete Gazoz'un okçulukta altın madalya alarak tarihi bir başarıya imza attığına dikkati çeken Yerlikaya, "Yasemin Adar da Türk güreş tarihinde ilk defa kadınlarda ülkemize bronz madalya getirdi. Boksta sporcularımız aynı şekilde ilkleri bize yaşatıyor. Umudumuz, heyecanımız bundan sonraki mücadelelerde altın madalya alabilmek." ifadelerini kullandı.

Güreşte Rıza Kayaalp'in de üçüncü olimpiyat madalyasına ulaştığını hatırlatan Yerlikaya, "Kendisini tebrik ediyoruz. İnşallah devamını Taha Akgül'den bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan