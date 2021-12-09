Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Önümüzdeki süreç bizim için çok kritik ve önemli. Kenetlenip birlikte mücadele edip bu süreçten olumlu bir şekilde çıkarız" dedi.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında Cumartesi günü evinde konuk edeceği Göztepe maçı hazırlıklarına devam ediyor. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman öncesi açıklamalarda bulanan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Göztepe maçı öncesi değerlendirmelerde bulunarak, "Göztepe maçı bizim için de diğer takımlar içinde alt sıraları ilgilendiren bir maç. Bundan sonraki süreci de ilgilendiren bir maç. Bizim için de çok çok önemli bir maç. Bu ligde biz kalacağız tutunacağız diyoruz, o mücadeleyi de ortaya koyuyoruz. Geçen hafta çok farklı bir maç oldu. Fenerbahçe de çok istedi maçı kazanmayı, bize fırsat vermedi. O baskıdan çıkmamız lazımdı, başaramadık bunu. Göztepe maçının ne kadar önemli olduğunun hepimiz farkındayız" ifadelerini kullandı.

Takımın saha performansını değerlendiren Hamzaoğlu, "Oyunlarımız da tabii ki bireysel hatalar oluyor ama o hatalara sebebiyet veren de yine takımın oyunu. Attığımız her gol de ve kazandığımız her maçta hepimizin payı olduğu gibi, yediğimiz her gol de mutlaka hepimizin hatası vardır. Ben hiçbir zaman futbolcularımı suçlayamam, çünkü onların yapamadıkları şeyler benim eksikliğimdir. Demek ki ben iyi çalıştıramadım ki Umar doğru pozisyon alamadı. Forvet oyuncularımız ya da kanat oyuncularımız golle bir buluşabilse tanışabilse, o özgüvenle çok daha farklı bir görüntü çizecekler sahada. Ama bugüne kadar bunu yakalayamadık" şeklinde konuştu.