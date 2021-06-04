Hammadde ihracatına denetim geliyor
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Hammadde ihracatına denetim geliyor

Hammadde ihracatına denetim geliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, Ticaret Bakanlığı'nın sunta, MDF, OSB ve ağaçtan mamül levhalar gibi ürünlerin ihracatını takibe almaya karar verdiğini duyurdu.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, Ticaret Bakanlığı'nın sunta, MDF, OSB ve ağaçtan mamül levhalar gibi ürünlerin ihracatını takibe almaya karar verdiğini duyurdu.

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, pandemi döneminde üretim sektörlerinin başlıca meselesi arasına giren hammadde tedariki hususunda yapılan çağrıların Ticaret Bakanlığı tarafından değerlendirildiğini ve gerekli adımların atılmaya başlandığını belirtti. Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğile Ticaret Bakanlığı'nın sunta, MDF, OSB, ağaçtan mamül levhalar gibi ürünlerin ihracını yakın takibe almaya karar verdiğini belirten Başkan Yavuz Uğurdağ, "Sunta, MDF, OSB, ağaçtan mamül levhalar gibi üretimin olmazsa olmazı hammadde ve ürünlerimizin iç piyasada yeterli oranda tedarik edilememesinden dolayıfirmalarımız ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalmaktadır.Bu noktada Bakanlığımız,yayınlanan bahse konu tebliğ ile sunta, MDF, OSB ve ağaçtan mamül levhalar gibi ürünlerin ihracatını bütün yönleriyle ölçümleme kararı aldı. Umuyoruz ki bu süreç, başta mobilya sanayicimiz olmak üzere sektörün içerisinde yer alan bütün taraflar için mağduriyet yaşatmadan olumlu bir netice getirecektir. Bu süreçte sektörümüze destek veren Ticaret Bakanımız Mehmet Muş'a teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Hammadde ihracatına denetim geliyor - Haberler Ekonomi
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