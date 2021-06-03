Hamide Cebeci nerede, bulundu mu? Müge Anlı'da aranan Hamide Cebeci'ye ne oldu?

Hamide Cebeci bulundu mu? sorusu yanıt arıyor. Hamide Cebeci kimdir, nerede? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Sakarya'da kaybolan Hamide Cebeci bulundu mu? Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Hamide Cebeci konusu ele alınıyor.

Hamide Cebeci nerede, bulundu mu? sorularının yanıtları Müge Anlı'da araştırılıyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

HAMİDE CEBECİ NEREDE?

Sakarya'da kaybolan Suriye uyruklı üç çocuk annesi Hamide Cebeci, son olarak İstanbul Esenyurt'ta görüldü.Hamide Cebeci'den 13 gündür haber alınamıyor.

Eşinin aramak için Müge Anlı'ya çıktığı Hamide Cebeci'nin 3 aylık hamile olduğu da belirtildi.