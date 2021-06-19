Halterci kardeşler Türkiye şampiyonu oldu
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Halterci kardeşler Türkiye şampiyonu oldu

Halterci kardeşler Türkiye şampiyonu oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursa'da düzenlenen Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası seçmelerinde Hakan Şükrü ve Kerem Kurnaz kardeşler farklı kategorilerde Türkiye şampiyonu oldu.

Bursa'da düzenlenen Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası seçmelerinde Hakan Şükrü ve Kerem Kurnaz kardeşler farklı kategorilerde Türkiye şampiyonu oldu.

Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası Seçmeleri, Bursa'da gerçekleştirildi. U15 kategorisinde 81 kilogramda yarışan Kerem Kurnaz ve Yıldızlar kategorisinde 89 kilogramda yarışan kardeşi Hakan Şükrü Kurnaz Türkiye Şampiyonu oldu.

Hakan Şükrü Kurnaz yine kendisine ait olan Türkiye rekorlarını koparmada 148 kilogram, silkmede 170 kilogram ve toplamda 318 kilogram kaldırarak, 7 Türkiye rekoruna imza attı. Milli sporcu, 2019 yılında İsrail'de düzenlenen Avrupa Şampiyonasında koparmada 136 kilogram, silkmede 163 kilogram ve toplamda 229 kilogram kaldırarak Avrupa ve Türkiye rekoru kırmıştı. Rekorlarına yenisine ekleyen Kurnaz, Polonya'da düzenlenecek Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonasında da rekor denemesi yapacak.

Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, 1 Temmuz'da Milli Takım kampına alınacak sporculara, Avrupa Halter Şampiyonasında başarılar diledi. - KIRIKKALE

Halterci kardeşler Türkiye şampiyonu oldu
Halterci kardeşler Türkiye şampiyonu oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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