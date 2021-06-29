Halter Olimpiyat rekoru kaç? Dünya Halter rekoru kaç? Avrupa Halter rekoru kaç?

Olimpiyat spor dallarının en önemli branşlarından Halter, rekorları ile merak konusu oldu. Peki, Halter Olimpiyat rekoru kaç, Dünya Halter rekoru kaç, Avrupa Halter rekoru kaç? İşte, Halter sporunun merak edilen rekorları ve detayları…