Halter Olimpiyat rekoru kaç? Dünya Halter rekoru kaç? Avrupa Halter rekoru kaç?
Olimpiyat spor dallarının en önemli branşlarından Halter, rekorları ile merak konusu oldu. Peki, Halter Olimpiyat rekoru kaç, Dünya Halter rekoru kaç, Avrupa Halter rekoru kaç? İşte, Halter sporunun merak edilen rekorları ve detayları…
En temel spor aktivitelerinden olan Halter, olimpiyatlarda da ilgi ile takip ediliyor. Konu hakkında detaydalar merak edilirken Halter Olimpiyat rekoru kaç? Dünya Halter rekoru kaç? Avrupa Halter rekoru kaç?
HALTER REKORLARI
55 kilo
Koparma/ 135 kilo/ Dünya Standardı -
Temiz ve Sarsıntı/ 166 kilo/ Om Yun-chol Kuzey Kore
Toplam/ 294 kilo/ Om Yun-chol Kuzey Kore
61 kilo//
Koparma/ 145 kilo/ Li Fabin Çin
Temiz ve Sarsıntı/ 174 kilo/ Eko Yuli Irawan Endonezya
Toplam/ 318 kilo/ Li Fabin Çin
67 kilo//
Koparma/ 155 kilo/ Huang Minhao Çin
Temiz ve Sarsıntı/ 188 kilo/ Pak Jong-ju Kuzey Kore
Toplam/ 339 kilo/ Chen Lijun Çin
73 kilo//
Koparma/ 168 kilo/ Shi Zhiyong Çin
Temiz ve Sarsıntı/ 198 kilo/ Shi Zhiyong Çin
Toplam/ 363 kilo/ Shi Zhiyong Çin
81 kilo//
Koparma/ 173 kilo/ Mohamed Ihab Mısır
Temiz ve Sarsıntı/ 207 kilo/ Lü Xiaojun Çin
Toplam/ 378 kilo/ Lü Xiaojun Çin
89 kilo//
Koparma/ 179 kilo/ Dünya Standardı
Temiz ve Sarsıntı/ 216 kg/ Dünya Standardı
Toplam/ 387 kilo/ Dünya Standardı
96 kilo//
Koparma/ 186 kilo/ Sohrab Moradi İran
Temiz ve Sarsıntı/ 231 kilo/ Tian Tao Çin
Toplam/ 416 kilo/ Sohrab Moradi İran
102 kilo//
Koparma/ 191 kilo/ Dünya Standardı
Temiz ve Sarsıntı/ 231 kilo/ Dünya Standardı
Toplam/ 412 kilo/ Dünya Standardı
109 kilo//
Koparma/ 199 kilo/ Simon Martirosyan Ermenistan
Temiz ve Sarsıntı/ 240 kilo/ Simon Martirosyan Ermenistan
Toplam/ 435 kilo/ Simon Martirosyan Ermenistan