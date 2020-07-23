Halo Infinite'in de tanıtılacağı Xbox Games Showcase Etkinliği bugün gerçekleşecek! Halo Infinite trailer, Halo Infinite inceleme, Halo Infinite nedir? Halo Infinite nasıl oynanır? Master Chief kimdir? Halo Infinite hangi platformlarda oynanır? Halo Infinite sistem gereksinimleri neler? Xbox Games Showcase etkinliği ne zaman? Xbox Games Showcase etkinliği nerede?

2020 yılının merakla beklenen oyunlarından biri olan Halo Infinite, bugün tanıtılacak. Xbox Game Studios Başkanı Matt Booty, etkinlik hakkında detayları önceki aylarda vermişti. Oyun hakkında çok fazla bilgi yayınlanmadı fakat bazı ipuçları paylaşıldı. Microsoft'un düzenleyeceği etkinlikte tanıtılacak oyunun yanı sıra pek çok oyun ve özellik de tanıtılacak.

343 Industries tarafından yayınlanan Halo Infinite'in kapak görseli bile oyuncuları heyecanlandırmayı başardı. Master Chief'in görüldüğü tasarım çok beğenildi.

XBOX GAMES SHOWCASE ETKİNLİĞİ NE ZAMAN? XBOX GAMES SHOWCASE ETKİNLİĞİ NEREDE?

Bu etkinlikte oyunun senaryosuna dair ilk görseller tanıtılacak. Hikayenin detayları hakkında tanıtım yapılacak. Etkinlik 23 Temmuz akşamı 19.00'da gerçekleşecek. Xbox'un Twitch, Youtube, Facebook ve Twitter hesaplarından canlı olarak etkinliği takip edebilirsiniz.

HALO INFINITE NEDİR? HALO INFINITE NASIL OYNANIR?

Yeni Slipspace Engine oyun motoru ile geliştirilen Halo Infinite hikayesi, Halo 5 : Guardians'ın devamı olacak. Tek oyunculu hikaye modunda olması beklenen oyunun uzunluğu 35 ile 40 saat arasında olması bekleniyor.

Yayımcı: Xbox Game Studios

Geliştirici: 343 Industries

Tür: Nişancı

Platformlar: Xbox One, Windows 10

MASTER CHIEF KİMDİR?

Serinin ilk oyunu olan Halo: Combat Evolved ile çok benzeyen tasarımının yanı sıra Master Chief tasarıma çok farklı bir hava eklemiş gibi duruyor. Onun arkasında ise bir Halo yer alıyor. Kapakta aynı zamanda Pelican adlı aracı da görüyoruz.

Kapakta en dikkat çeken, Master Chief'in miğferinden yansıyan The Banished.

HALO INFINITE HANGİ PLATFORMLARDA OYNANIR?

Microsoft'a özel olan yapım, Xbox One, Xbox Series X ve PC için ulaşılabilir olacak.

HALO INFINITE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Halo Infinite en düşük sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: İntel Core i5-4460 @ 3.2Ghz veya AMD FX- 8350

Bellek: 8 GB RAM

Ekran kartı: AMD Radeon R7 260X V3 veya Nvidia GeForce GTX760

Depolama: 55 GB kullanılabilir alan

DirectX: Sürüm 12

Halo Infinite önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: İntel Core i7-4790 @ 3.6Ghz veya AMD FX- 8370

Bellek: 16 GB RAM

Ekran kartı: AMD Radeon R9 FURY 4GB veya Nvidia GeForce GTX980Ti 6GB

Depolama: 55 GB kullanılabilir alan

DirectX: Sürüm 12