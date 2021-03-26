Halkbank yönetim kurulunda Kerem Alkin'in yerine Şeref Aksaç getirildi

Halkbank Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, bankanın yönetim kurulunda yer alan ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) Daimi Temsilciliği'ne atanan Kerem Alkin'in yerine Şeref Aksaç seçildi.

Halkbank Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, bankanın yönetim kurulunda yer alan ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) Daimi Temsilciliği'ne atanan Kerem Alkin'in yerine Şeref Aksaç seçildi.

Halkbank, 2020 yılı faaliyet dönemi için yapılan olağan genel kurul toplantısının tutanağını Kamuyu Aydınlatma Platfomu'nda (KAP) yayımladı.

???????Buna göre, yönetim kurulu üyesi olarak, Recep Süleyman Özdil, Himmet Karadağ, Osman Arslan, Meltem Taylan Aydın, Ebubekir Şahin, Maksut Serim, Sezai Uçarmak ve Mevlüt Uysal'ın görevlerine devam etmeleri karara bağlandı.

OECD Daimi Temsilciliği'ne atanan Kerem Alkin'in yerine ise 3 yıl süre ile Şeref Aksaç görevlendirildi.

"Sahada güçlü bir uygulayıcı olduk"

Açıklamaya göre, toplantıda söz alan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, 2020 yılında salgının, pek çok sektöre olduğu gibi bankacılık sektörüne de küresel düzeyde damgasını vurduğunu belirterek, finans sektörünün temel motivasyonunun, salgının olumsuz ekonomik etkilerini hafifletme etrafında şekillendiğini kaydetti.

Halkbank olarak Türkiye ekonomisinin gücünü koruyabilmesinde önemli bir sorumluluk üstlendiklerini aktaran Arslan, "Sorumlu bankacılık anlayışımızla, daha fazla üretim, istihdam ve ihracat için, reel sektörün yanında olduk. Ülkemizin ekonomik büyümesine ivme katan teşviklerin koordinasyonunun sağlanmasında sahada güçlü bir uygulayıcı olduk." ifadelerini kullandı.

KOBİ'lerin lider bankası olarak, 2020 yılında, KOBİ'lere, esnaf ve sanatkarlara önemli destekler sunduklarını aktaran Arslan, KOBİ kredileri pazar payını yüzde 21,6'ya yükselttiklerini kaydetti.

"2020 yılında 322 milyar TL'nin üzerinde nakit kredi kullandırımıyla halkımızın yanında olduk"

Bankanın ticari kredileri içindeki KOBİ kredilerinin payını yüzde 52,7 gibi çok yüksek bir seviyeye taşıdıklarını aktaran Arslan, "2021 hedefimiz bu oranı yüzde 60 seviyelerine çıkarmaktır." ifadesini kullandı.

Arslan şöyle devam etti:

"2020 yılında 322 milyar TL'nin üzerinde nakit kredi kullandırımıyla halkımızın yanında olduk. Pandemi döneminde 1,5 milyon bireysel ve ticari müşterimize 71 milyar TL kredi kullandırdık. Ayrıca 755 bin esnafımıza 29,2 milyar TL kredi desteği sağladık. Esnafa güven veren banka anlayışımızla, 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' düzenlemeleri kapsamında, 'İşletme Kredisi' ve 'Paraf Esnaf Kart' ürünlerinden oluşan 'Esnaf Destek Paketi' ve 'İşe Devam Cansuyu Kredisi' ürünlerimizi devreye soktuk.

Bunun yanında 850 bin ticari ve bireysel müşterimizin 40,1 milyar TL'lik kredilerini yapılandırdık ve taksitlerini erteledik. Böylece 3,1 milyon müşterimize toplamda 140 milyar TL'lik kredi desteği sağladık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan